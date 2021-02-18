Полиция обратилась к жителям Эстонии с важным напоминанием

Только в Таллинне и Харьюмаа в январе и феврале было совершено около десяти краж из жилых помещений, в которые вор попал через незакрытые на замок двери. Например, недавно одного жителя разбудил сосед по подъезду, который пришел сообщить, что дверь квартиры открыта. Двумя этажами ниже они нашли сумку – вор схватил ночью через незапертую дверь сумку, забрал деньги и документы, а сумку бросил в подъезде.

«Так как люди сейчас находятся больше дома и в дневное время, воры пробуют найти незапертые двери ночью, когда жильцы спят. Столкнуться с чужаком ночью в квартире несомненно страшно, досадно и лишиться своих личных вещей. Поэтому надо помнить, что такое простое движение, как поворот ключа или замка может помочь уберечься от возможных неприятностей», – сказала ведущий следователь службы тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Яна Золотаревa.

Обычно воруют неперсонифицированные вещи, которые легко сбыть и использовать анонимно – наличные деньги, электроника, инструменты. В прошлом году был случай, когда в Таллинне вор зашел через незапертую дверь в квартиру и забрал вещи и ключ от автомобиля. С места преступник уехал на трехлетнем Subaru стоимостью 16 000 евро, а общая сумма ущерба составила 20 000 евро.

«В прихожей люди часто хранят ключи от автомобиля, кошельки, документы, сумки, это легкая добыча для вора и на это уйдет лишь пару секунд, если дверь открыта. Полиция держит так наказываемых профессиональных воров в поле зрения, но мы все же напоминаем всем о необходимости защищать свое имущество от злоумышленников», – сказала Золотарева.

Полиция дает совету о том, как защитить свое имущество: всегда закрывайте входную дверь на ключ, даже если вы дома; приглашайте домой только заслуживающих доверия людей; уходя из дома или ложась спать, закройте окна и заприте дверь на замок; сделайте на ценных вещах пометки, сфотографируйте их и сохраните фото; при необходимости установите сигнализацию, охранную систему или воспользуйтесь услугами охранными фирмами; свое имущество нужно хранить надежно, например, инструменты и велосипеды в закрывающемся сарае, ключ от машины в специальном футляре и т.д.; о своем долгом отсутствии дома не надо сообщать об этом, например, в социальных сетях; имущество рекомендуется застраховать.