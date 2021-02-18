Душегуб наблюдает за судебным процессом с ледяным спокойствием

Время от времени сидящий на скамье подсудимых Таррасте подается вперед: главным образом, когда государственный обвинитель Гарди Андерсон показывает на большом экране, висящем на стене, фотографии с места происшествия или собранных там вещественных доказательств. С таким же интересом два дня назад обвиняемый следил за записями с камер, прикрепленных на груди бойцов группы быстрого реагирования. На кадрах запечатлены события, происходившие в обычно спокойном местечке, внезапно превратившемся в зону боевых действий: массаж сердца не подающему признаков жизни человеку, лежащий на земле мотоциклист, плачущие в машине скорой помощи раненые дети, один из них - уже теряющий сознание, лежащее на улице бездыханное тело их бабушки...

В среду прокурор продолжил представлять доказательства в суде. Прежде всего он детально описал тяжелые ранения жертв Террасте. Врачи подтвердили, что получившие ранения трех-и пятилетний дети без медицинской помощи не выжили бы.

Когда Таррасте, 7 июня сдался полиции, оружия в его поднятых руках уже не было. Пистолет и автомат аккуратно лежали на скамье террасы его хутора Копли.

В суде Андерсон в мельчайших деталях показал, где сыщики нашли обойму, где пули, а где следы от пуль. Ранения преследовавшего в тот вечер Террасте мотоциклиста Вирго Рягастика указывают на то, что первая попавшая в его голову пуля была выпущена по направлению вперед. А последняя, произведенная с расстояния в полтора метра, - сзади. Особенно ужасает то, что перед вторым - прицельным - выстрелом подсудимый снял со своей жертвы шлем.

На найденном среди прочего на месте происшествия черном айфоне Террасте имелись пять пулевых отверстий. Понятно, что после таких повреждений телефон не работал, но SIM-карта оказалась пустой. Поэтому неизвестно, что хранилось в телефоне подсудимого.

В столичной квартире Террасте нашли несколько коробок с патронами и оптический прицел. Но больше находок обнаружилось на его даче. Повсеместно можно было видеть следы от выстрелов, на улице стоял простреленный мангал без ножек, валялись две изрешеченные металлические банки. Пулевую пробоину нашли и в оконном стекле.

В комнате на матрасе валялись две кобуры, в одной из которых имелось оружие. Патроны нашли в разных комнатах. В стаканчике для лекарств обнаружили слой оружейного пороха в пару миллиметров. На стенах висели продырявленные бумажные мишени. В разбитом Террасте синем Subaru нашли еще одну единицу полуавтоматического оружия и пустой магазин.

Когда 6 июня Террасте проснулся, он почитал книгу, покосил траву, поел и выпил две бутылки вина. Так он раньше рассказывал следователю. В выпивке для него не было ничего особенного. Чаще он предпочитал более крепкие напитки: вермут, джин. Бутылка-две за вечер были для него обычным делом. Это его успокаивало. Таррасте признался, что имеет алкогольную зависимость.

Кроме алкоголя Таррасте принимал успокоительное, которое ему выписал семейный врач. Это помогало ему лучше спать.