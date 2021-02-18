Душегуб следит за судебным процессом с каменным спокойствием

Время от времени Таррасте наклоняется на скамье подсудимых вперед, главным образом тогда, когда государственный обвинитель Гарди Андерсон показывает на большом экране телевизора, висящего на стене, фотографии с места происшествия и собранных там доказательств. С таким же интересом два дня назад обвиняемый следил за записями с камер, висевших на груди у бойцов группы быстрого реагирования, на которых запечатлены моменты с обычно спокойного деревенского местечка внезапно превратившегося в зону боевых действий: массаж сердца не подающему признаков жизни, лежащему на земле мотоциклисту, плачущих в машине скорой помощи раненных детей, один из них уже отключающийся, лежащее на улице бездыханное тело их бабушки.

В среду прокурор продолжил в суде представлять доказательства. Прежде всего, он детально описал тяжелые ранения жертв Террасте. Врачи подтвердили, что получившие ранения трех-и пятилетний дети без медицинской помощи не выжили бы.

Когда Таррасте, 7 июня сдался полиции, оружия в его поднятых руках уже не было. Пистолет и автомат аккуратно лежали на скамейке террасы его хутора Копли.

В суде Андерсон в мельчайших деталях показал, где сыщики нашли обойму, где пули, а где следы от пуль. Ранения преследовавшего в тот вечер Террасте мотоциклиста Вирго Рягастика указывают не то, что первая попавшая в голову пуля двигалась сзади вперед. А последняя, произведенная с расстояния в полтора метра, наоборот. Особенно ужасает то, что во время второго направленного выстрела преступник снял со своей жертвы шлем.

На найденном среди прочих вещей на месте происшествия черном iPhone Террасте имелись пять пулевых отверстий. Понятно, что после таких повреждений прибор не работал. Но SIM-карта оказалась пустой. Поэтому неизвестно, что хранилось в телефоне подсудимого.

В столичной квартире Террасте нашли несколько коробок с патронами и оптический прицел. Но больше находок имелось на его даче. Тут и там можно было видеть следы от выстрелов. На улице стоял безногий и прострелянный ящик для гриля, валялись две изрешеченные металлические банки. Отверстие нашли и в стекле окна.

В комнате на матрасе валялись две кобуры, в одной из которых имелось и оружие. Патроны нашли в разных комнатах. В стаканчике для лекарств обнаружили слой оружейного пороха в пару миллиметров. На стенах висели бумажные мишени в дырках. В разбитом Террасте синем Subaru нашли еще одно полуавтоматическое оружие и пустой магазин.

Когда 6 июня Террасте проснулся, он почитал книгу, покосил траву, поел и выпил две бутылки вина. Так он раньше рассказал следователю. В выпивке для него не было ничего особенного. Чаще всего он предпочитал более крепкие напитки: вермут, джин. Бутылка-две за вечер были для него обычным делом. Это его успокаивало. Таррасте признался, что имеет алкогольную зависимость.

Кроме алкоголя Таррасте принимает успокоительное, которое ему выписал семейный врач. Это помогает ему лучше спать.