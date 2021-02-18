Больница: почти 20 процентов приглашенных на вакцинацию учителей не пришли на прививку
Западно-Таллиннская центральная больница начала в среду вакцинацию таллиннских работников образования.
Западно-Таллиннская центральная больница начала в среду вакцинацию таллиннских работников образования.
В первый день вакцинации медики этой больницы сделали прививки 265 педагогам из десяти общеобразовательных школ Таллинна, однако почти 20 процентов приглашенных учителей на вакцинацию не пришли, сообщила в четверг пресс-служба больницы.
По словам врача-инфекциониста Хелен Мюлле, координирующего вакцинацию, вчерашний день вакцинации прошел гладко и в позитивном настроении. «Педагоги, приехавшие на вакцинацию, были заранее проинформированы. Те, у кого были вопросы о вакцинации, могли обсудить их на месте с доктором врачом-инфекционистом Керсти Кинк, которая присутствовала во время вакцинации», - сказала доктор Мюлле.
Беспокойство у Мюлле вызвал тот факт, что 60 человек из ожидаемых 325 педагогов не пришли на вакцинацию по разным причинам.
Доктор Хелен Мюлле уточнила, что при планировании вакцинации против COVID-19 также учитывается возраст преподавателей. «Мы используем вакцину Moderna для вакцинации людей старше 70 лет. Молодых педагогов вакцинируют AstraZeneca. Для тех, у кого в анамнезе есть анафилаксия (тяжелая аллергическая реакция на любой из инъекционных препаратов), мы организуем вакцинацию в условиях больницы и будем наблюдать за пациентом в течение более длительного периода после инъекции, чтобы обеспечить максимальную безопасность», - отметила она.