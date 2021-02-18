Жители Ыйсмяэ обеспокоены: неужели пляж озера Харку застроят многоквартирными домами?

Недавно дочернее предприятие Arco Vara, фирма AS Kolde приобрела участок на берегу озера Харку, по адресу Палдиское шоссе, 124b. По словам Сильянова, местные жители выразили свою обеспокоенность данной сделкой: «Высказываются опасения, что прибрежный участок озера будет застроен, не будет доступа к пляжу и местам отдыха».

Сильянов успокоил жителей: дома не будут построены прямо на берегу озера, также будут сохранены как имеющиеся места для отдыха, так и озеленение. «Наоборот, данная сделка дает управе возможность совместно с предпринимателем найти решения для приведения в порядок пляжа и променада», - продолжил Сильянов.

Как сказал Сильянов, застройщик выразил желание построить вместо амортизированной пешеходной дорожки освещенный променад и в будущем передать его вместе с пляжем городу. «На данный момент имеющаяся там пешеходная дорожка находится в довольно плачевном состоянии, она частично разрушена и нуждается в инвестициях. Застройщик планирует построить там променад с освещением, которым бы смогли пользоваться все жители», - рассказал Сильянов.

По словам заместителя старейшины, жители также обеспокоены будущим имеющихся зеленых насаждений возле озера. «Красивые плакучие ивы и в дальнейшем будут радовать глаз отдыхающих, - подтвердил Сильянов. - После того как будет готова новая детальная планировка, мы сможем более детально рассказать, какие работы и в каком объеме будут сделаны».

Управа района тоже планирует в этом году инвестиции в развитие прибрежной зоны озера Харку. Будет построен бассейн под открытым небом и созданы места для гриля. «Прибрежная зона озера Харку имеет все шансы стать одним из самых приятных мест отдыха и проведения досуга как для местных жителей, так и для гостей района. В этом направлении ведутся активные работы», - отметил Сильянов.

По словам застройщика, Arco Vara планирует построить целостный и разнообразный жилой комплекс, где будут семейные, рядные и многоквартирные дома. Также в планах построить на озере Харку открытый променад с игровыми площадками и местами для отдыха.