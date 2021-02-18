Умер Андрей Мягков

Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, после чего поступил в «Современник», а в 1977 году перешел во МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А. П. Чехова.

За годы службы в Художественном театре Мягков сыграл в таких спектаклях как «Чайка» (роли — Треплев, Тригорин), «Утиная охота» (Зилов), «Дядя Ваня» (Войницкий), «Три сестры» (Кулыгин) и т.д. За роль Кулыгина в «Трех сестрах» был удостоен премии Станиславского, в 2004 году вместе с Аллой Покровской был удостоен театральной премии «Чайка» за работу в спектакле «Мещане» (номинация — «Лучший актерский дуэт»).

Всенародную известность Мягкову принесли роли в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром» (за роль Лукашина актер получил Государственную премию СССР), «Служебный роман» (за роль Новосельцева Мягкова наградили Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых), «Гараж». Кроме того, Мягков сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и т.д.