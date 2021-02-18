"Боруссия" и "Порту" сделали заявки на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Немецкий клуб в гостях обыграл испанскую "Севилью" со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (27', 43'), еще один гол на счету Махмуда Дауда (19'). У хозяев отличились Сусо (7') и Люк де Йонг (84').

Холанд забил уже 18 мячей в 13 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В этом сезоне норвежец во всех турнирах отметился 25 голами в 24 матчах за "Боруссию".

"Порту" на своем стадионе "Драгау" одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Мехди Тареми (2') и Мусса Марега (46'), у "Ювентуса" отличился Федерико Кьеза (82').