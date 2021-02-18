В прошлом году экспорт древесины превысил импорт на 1,5 млрд евро

По словам исполнительного директора Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрика Вялья, из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, компаниям лесного и деревообрабатывающего сектора также пришлось проводить реорганизации, но восстановление было быстрым. "Работа в домашних офисах и уменьшение возможностей для развлечений и путешествий увеличили желание людей посвятить свое время ремонту, расширению или даже строительству дома. Как и во многих других областях, древесина как возобновляемое и экологически чистое сырье также предлагает превосходную альтернативу ископаемым материалам в строительстве. Растущая осведомленность людей о глобальных климатических проблемах и влиянии личных привычек потребления на их смягчение увеличивает популярность древесины как строительного материала", – сказал он. Вялья добавил, что для многих предприятий деревообрабатывающей промышленности Эстонии прошлый год был самым успешным с точки зрения объемов производства, однако удовлетворению быстрого роста международного спроса препятствовали производственные мощности и нехватка сырья.

По сравнению с 2019 годом импорт древесины и изделий из древесины в прошлом году немного увеличился. По словам Вялья, наибольшую долю финансового объема импорта изделий из древесины составили пиломатериалы. "В прошлом году лесозаготовительные работы начались с опозданием из-за теплой зимы и мягкой почвы. Зима традиционно являлется для лесников самым активным периодом работ, поскольку низкие температуры позволяют проводить лесозаготовительные работы в труднодоступных местах. Из-за мягкой зимы лесохозяйственные компании не смогли обеспечить местную деревообрабатывающую промышленность достаточным количеством сырья, что привело к увеличению импорта", – пояснил Вялья.

В прошлом году продолжилась тенденция, согласно которой в эстонском экспорте изделий из древесины преобладают товары с более высокой добавленной стоимостью. "Наибольший вклад в экспорт изделий из древесины внесли сборные деревянные дома и деревянные строительные конструкции", – отметил Вялья. Он добавил, что Эстония известна во всем мире высоким качеством механической обработки древесины, и направленное на поддержание конкурентоспособности быстрое развитие продолжается. "Масштабные инвестиции деревообрабатывающей промышленности в автоматизацию и оцифровку рабочих процессов помогают использовать сырье с максимальной эффективностью и предлагать долговечные продукты из экологически чистых материалов конечным потребителям по всему миру", – сказал Вялья.