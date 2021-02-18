Айвар Мяэ после оправдательного приговора: этот процесс разрушил мою жизнь

«Я не знаю, почему произошел этот процесс. Он разрушил мою жизнь, и, возможно, это и было целью, я не знаю, - заявил Айвар Мяэ, узнав об оправдательном приговоре. - СМИ приняли решение восемь месяцев назад - они осудили меня. В этом смысле сегодняшний процесс и решение более важны для семьи, знакомых, коллег, друзей и для меня, чтобы найти душевный баланс».

Мяэ сам обратился в суд, чтобы обжаловать решение полиции по делу о проступке и опровергнуть совершение вменяемых ему в вину деяний. В описании проступка было сказано, что Мяэ минимум шесть раз совершил действия физического или сексуального характера против своих коллег. Например, дважды он заглядывал в декольте бывшего менеджера по связям с общественностью Лисанны Мяннилаане. Ничего хорошего о судебных заседаниях Айвар Мяэ сказать не смог: «Это очень плохой опыт, я бы такого никому не пожелал».

Айвар Мяэ. ФОТО: Mihkel Maripuu

Защитник Мяэ — присяжный адвокат Пауль Керес — сказал, что решение означает, что сексуальных домогательств не было. На вопрос, лгала ли потерпевшая, Керес ответил: «Суд ей, очевидно, не поверил».

По словам присяжного адвоката Марии Мяги-Рохтметс, которая является представителем главной свидетельницы в деле о домогательствах Лисанны Мяннилаане, она еще не встречалась со своей клиенткой, так как та в настоящий момент болеет вместе с ребенком коронавирусом и находится дома. Но Мяги-Рохтметс полагает, что счастлива ее клиента от такого решения не будет. Мяги-Рохтметс отметила, что из всех потерпевших Лисанна Мяннилаане в рамках этого процесса рассказала свою правду и в судебной системе Эстонии не должно быть такого, что в итоге поведение свидетеля признается неправильным. «Как будто вы никто в этом процессе и в итоге еще и виноваты. Это крайне неразумная ситуация, нужно поразмыслить над тем, чтобы с нашими свидетелями и потерпевшими такого не происходило», - сказала Мяги-Рохтметс.

Пауль Керес также надеется, что это решение суда не напугает жертв сексуальных домогательств и они будут обращаться в полицию. «Если с человеком что-то действительно случилось и он говорит правду, то нечего бояться», - сказал он.

Суд счел, что в поведении Мяги не было признаков сексуального домогательства, как это определено в Пенитенциарном кодексе. Суд не нашел подтверждения того, что действия Мяэ противоречили воле жертвы и что его поведение привело к унижению человеческого достоинства потерпевшей. «Суд установил, что свидетельница была мотивирована оскорблением, причиненным увольнением», - отметил Керес.

По словам Марии Мяги-Рохтметс, Мяннилаане, безусловно, не ставила перед собой цель отомстить Мяэ. «Могу подтвердить, что свидетельница, говоря правду, не стремилась разрушить жизнь Айвара Мяэ. Свидетельница просто сочла, что в правовом государстве такого не должно быть в рабочей среде XXI века», - сказала присяжный адвокат.

Айвар Мяэ вместе с близкими после оправдательного приговора. ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам представителя полиции Кайдо Саарнийта, они рассматривают возможность обжалования решения суда. «К началу следующей недели у нас обязательно будет представление о том, подадим ли мы апелляцию», - сказал Кайдо Саарнийт из Кесклиннаского полицейского участка.