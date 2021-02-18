Сборная Эстонии по футболу поднялась на 108-е место в рейтинге ФИФА

В опубликованном в четверг, 18 февраля, рейтинге эстонские футболисты переместились со 109-й на 108-ю строчку, которую делят вместе с национальной командой Азербайджана.

Сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии. Сборная Литвы занимает 129-е, а сборная Латвии - 136-е место. За два месяца (в предыдущий раз рейтинг обновлялся в декабре) позиции этих команд не изменились.

Первую строчку в рейтинге сохранила за собой сборная Бельгии, второй осталась команда Франции, на третьем месте продолжает находиться Бразилия.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.