Директор школы: в договоре нет пункта о том, что невакцинированный учитель не может работать

- Новый министр образования Лийна Керсна сказала, что дистанционное обучение удвоило количество детей с проблемами в обучении. Ситуация действительно такая плохая?

- Когда я говорю с нашими опорными специалистами, они рассказывают, что сейчас к ним ходит такое же количество детей, которое обычно бывает в конце года. Вы понимаете, насколько больше детей ищут помощи психолога, педагога-специалиста, а в некоторых школах социального педагога. Это показывает, что дистанционное обучение с нами делает. Мы же до сих пор до конца не знаем, у кого возникло чувство одиночества, у кого еще что-то, может ли кто-то справиться, что будет дальше. В действительности те душевные проблемы, которые возникают сейчас, и является тем, что мы будем испытывать еще очень и очень долго.

- Сколько шагов учителям осталось до выгорания?

- Уже немного. Как руководитель школы я все же пытаюсь предотвращать какие-то вещи. Предлагаю и такие возможности, чтобы люди во время каникул могли восстановиться. Пытаемся поддерживать людей, поскольку это самое главное. Я не хотела бы стать таким руководителем школы, который по весне должен был бы сказать, что его работники выгорели и больше ни на что не способны.

- В нынешний понедельник в особом порядке началась вакцинация работников образования. В вашей школе списки уже составлены?

- Наш список был составлен очень быстро, он отправлен, и сегодня нашим работникам уже звонили и договаривались о времени вакцинации. Назначено время в Ида-Таллиннской центральной больнице, была возможность вакцинироваться и в школе, но ее предлагали в середине марта. Но для нас является приоритетом, чтобы мы могли вакцинироваться как можно быстрее.

- Были ли такие учителя, которые отказались от вакцинации?

- Да, были, но их очень мало. И не только учителя, поскольку вакцинировать можно всех работников школы, поскольку они соприкасаются с учениками, но количество отказников осталось в пределах десяти процентов. Это те, кто по той или иной причине сейчас сказали «нет».

- Мешает ли, что некоторые учителя отказались от вакцины и теперь нужно как-то реорганизовывать работу, направлять их куда-то, где они не будут так много соприкасаться с детьми?

- Этого нельзя делать, поскольку учитель есть учитель. У нас нет ни одного пункта в трудовом договоре о том, что из-за этого мы не можем теперь не допустить человека к работе, я этого точно делать не буду. И сейчас, без вакцины, мы соблюдаем меры профилактики, продолжим это делать и после вакцинации.

- Что эстонская школьная система утратила за время коронакризиса?