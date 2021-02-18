Чт, 18.02.2021
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Александр Цихилов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Директор школы: в договоре нет пункта о том, что невакцинированный учитель не может работать
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Директор школы: в договоре нет пункта о том, что невакцинированный учитель не может работать

По словам директора Таллиннской реальной школы Эне Саар, важно, чтобы учителя как можно быстрее могли вакцинироваться. А вместо отправки всех школ на дистанционное обучение, она поддерживает региональный подход. ФОТО: Mihkel Maripuu

В ситуации, когда ежедневные показатели заражаемости не проявляют признаков снижения, а научный совет рекомендовал перевести все школы после каникул на неделю на дистанционное обучение, многие школы считают этот вариант неприемлемым, поскольку удаленное обучение увеличивает рабочую нагрузку и без того пребывающих в состоянии выгорания учителей и ставит в трудное положение учеников. Директор Таллиннской реальной школы Эне Саар сказала в студии Postimees, что на сегодняшний день к опорным специалистам обращается столько же детей, сколько обычно в конце года.

- Лавирование между удаленным и контактным обучением увеличило рабочую нагрузку на учителей?

- Нагрузку учителей удвоилась. Я думала об этом, когда в декабре я ни разу не видела свой десятый класс, с которым начала работу. Я знаю, что делаю обычно на своих первых уроках: я вижу этих детей впервые, они поступили в новую школу со всей Эстонии. Как и каким образом я свяжу их в единый коллектив через экран? Они никогда не видели меня живьем, они не понимают, что я за человек, я не могу применить все те приемы, которые я применяю в классе, чтобы связать их как коллектив и команду. Я всю субботу готовилась к своему первому уроку, в течение всего дня собирала отзывы. Эти два длинных пути в обычных обстоятельствах я прошла бы за два раза по 45 минут каждый. Я думаю, этот пример объясняет, что такие перемены принесли в нашу жизнь. Мы не являемся противниками перемен, но это нас всех очень огорчает.

- Постоянное лавирование между двумя формами обучения как-то мешает учебной работе и возможности учителей дать детям нужные и крепкие знания?

- Планирование — это всегда хорошее дело, и все мы знаем, что если есть хороший план, который составлен не на один день, а на длительный период, то мы можем спланировать и собственные действия. Можно ли сегодня сказать, что все сразу должны уйти на дистанционное обучение? Я считаю, что нужно посмотреть, где и какая обстановка. Одна только школа не может спасти ситуацию. Когда я думаю, откуда приходит болезнь, то мне кажется, что ее распространяют на занятиях по интересам и спортом. Она приходит из разных мест, и мы не можем говорить, что школа стала основным очагом.

Но это создает ситуацию, при которой мы все должны изменить свою работу, и это влияет на планирование. Конечно, учителя предпочли бы, чтобы дети сидели в классе. Тогда я могу видеть, какова реакция детей, на экране ее не видно. Сколько ребенок осознанно находится на уроке, если тот проходит в виртуальном пространстве? Все это увеличивает рабочий объем, это реальность, и я, конечно, беспокоюсь об учителях, что они выгорят.

- Однако научный совет предложил после каникул всем школам уйти на неделю на дистанционное обучение. Это вас тревожит, вы считаете, что этому есть альтернатива?

- Альтернативой является региональный подход. Может быть, это не очень хороший пример, но если мы видим, что в рухнуской школе нет ни одного ребенка, который с этим связан или сейчас там вообще нет короны, это печально, что и им тоже придется теперь сидеть дома. Каким может быть решение? Я считаю, что важным является то, каким образом мы и носим ли вообще маски. Как донести до людей меры профилактики? Это самый главный прием сейчас. То, что мы отправляем школы на дистанционное обучение,  — следствие.

- Новый министр образования Лийна Керсна сказала, что дистанционное обучение удвоило количество детей с проблемами в обучении. Ситуация действительно такая плохая?

- Когда я говорю с нашими опорными специалистами, они рассказывают, что сейчас к ним ходит такое же количество детей, которое обычно бывает в конце года. Вы понимаете, насколько больше детей ищут помощи психолога, педагога-специалиста, а в некоторых школах социального педагога. Это показывает, что дистанционное обучение с нами делает. Мы же до сих пор до конца не знаем, у кого возникло чувство одиночества, у кого еще что-то, может ли кто-то справиться, что будет дальше. В действительности те душевные проблемы, которые возникают сейчас, и является тем, что мы будем испытывать еще очень и очень долго.

- Сколько шагов учителям осталось до выгорания?

- Уже немного. Как руководитель школы я все же пытаюсь предотвращать какие-то вещи. Предлагаю и такие возможности, чтобы люди во время каникул могли восстановиться. Пытаемся поддерживать людей, поскольку это самое главное. Я не хотела бы стать таким руководителем школы, который по весне должен был бы сказать, что его работники выгорели и больше ни на что не способны.

- В нынешний понедельник в особом порядке началась вакцинация работников образования. В вашей школе списки уже составлены?

- Наш список был составлен очень быстро, он отправлен, и сегодня нашим работникам уже звонили и договаривались о времени вакцинации. Назначено время в Ида-Таллиннской центральной больнице, была возможность вакцинироваться и в школе, но ее предлагали в середине марта. Но для нас является приоритетом, чтобы мы могли вакцинироваться как можно быстрее.

- Были ли такие учителя, которые отказались от вакцинации?

- Да, были, но их очень мало. И не только учителя, поскольку вакцинировать можно всех работников школы, поскольку они соприкасаются с учениками, но количество отказников осталось в пределах десяти процентов. Это те, кто по той или иной причине сейчас сказали «нет».

- Мешает ли, что некоторые учителя отказались от вакцины и теперь нужно как-то реорганизовывать работу, направлять их куда-то, где они не будут так много соприкасаться с детьми?

- Этого нельзя делать, поскольку учитель есть учитель. У нас нет ни одного пункта в трудовом договоре о том, что из-за этого мы не можем теперь не допустить человека к работе, я этого точно делать не буду. И сейчас, без вакцины, мы соблюдаем меры профилактики, продолжим это делать и после вакцинации.

- Что эстонская школьная система утратила за время коронакризиса?

- Я считаю, что откат возник в том, что мы сделали как государство, что происходит, когда все вместе находятся в классе. И с точки зрения воспитания гражданина. Я считаю, что в учебной работе возникает большой раскол: есть те, кто с радостью прикладывают усилия, стараются, и у них все получается, и есть, конечно, определенные места, когда учитель хочет что-то сделать, но для этого, например, нет необходимых технических решений или поддержка дома становится еще слабее, чем была до сих пор. Может быть, это трагедия для нашей единой Эстонии.

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