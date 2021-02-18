В Таллинне бум недвижимости? Неправда ваша, это - просто обман зрения

Согласно январскому опросу, эксперты по недвижимости прогнозируют, что в этом году цены на недвижимость вырастут на 10%. СМИ переполнены статьями о том, что цены на недвижимость в Таллинне растут стремительными темпами, средняя цена квадратного метра уже превысила 2200 евро, а люди все покупают и покупают квартиры.

Картина несколько иная

На самом деле это нечто другое, - объяснил руководитель Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. Когда в январе в Таллинне была продана 951 квартира и заговорили о повышении цен, не упоминалось, что около 40 процентов проданных квартир были в новостройках.

Цена квадратного метра квартиры в новом доме обычно выше, чем в старой квартире, и это не значит, что квартира в Ласнамяэ должна стоить столько же. Таким образом, если, например, за один месяц производится несколько продаж элитных квартир класса люкс, то средняя цена оказывается выше, но это не обязательно отражает реальность.

«До апреля и мая оценить, как будет развиваться рынок, невозможно», - сказал Пеэп Сооман.

Несмотря на большое количество продаж квартир в новых домах, Сооман не видит признаков бума. «Это продолжалось пару месяцев, и сейчас говорить об этом нет смысла», - Сооман хочет отрезвить продавцов недвижимости, которым по нраву рассказы о росте цен. 5

По словам эксперта, дело в том, что в начале года завершалось оформление сделок, начатых в конце прошлого года. С другой стороны, некоторые застройщики весной из-за коронакризиса приостановили строительство, а когда через несколько месяцев спрос восстановился, покупателям было нечего предложить.

Пеэп Сооман. ФОТО: Pindi Kinnisvara

Вторая причина была прозаической: «Среднестатистическому покупателю квартиры в новостройке - 25-35 лет», - привел Сооман статистические данные.

По его словам, молодые люди плюют на коронавирусные ограничениям, потому что хотят жить дальше, с короной или без нее. И если в прошлом году банки сразу перекрыли кислород молодежи, потому что кредитные ходатайства всех, чьи компании тем или иным образом получали государственные субсидии, были приостановлены, то теперь банки снова открыли выдачу кредитов.

В целом, по словам Соомана, количество сделок купли-продажи квартир в прошлом году упало аж на 10 процентов, так что до большого бума на рынке недвижимости еще далеко.

Все это создает ситуацию, когда наблюдается небольшой дефицит новых квартир, так как они пользуются спросом и поэтому их цена кажется выше.

Как будет выглядеть ситуация в этом году, предсказать сложно. «До апреля-мая невозможно оценить, в каком состоянии будет рынок», - заявил Сооман. Однако особенность заключается в том, что многие квартиры покупаются без банковского кредита, так же имеются и так называемые инвестиционные квартиры, из чего можно сделать вывод, что на рынке много свободных денег, которые нужно во что-то вкладывать.

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