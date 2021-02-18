В Таллинне бум недвижимости? Неправда ваша, это - просто обман зрения

Хотя в последние дни сообщалось, что цены и количество сделок по продаже недвижимости в Таллинне бьют всяческие рекорды, некоторые девелоперы и аналитики недвижимости уверены: о буме речи не идет, а за повышением цен стоит некое искажение данных статистики, пишет Majandus24.
Согласно январскому опросу, эксперты по недвижимости прогнозируют, что в этом году цены на недвижимость вырастут на 10%. СМИ переполнены статьями о том, что цены на недвижимость в Таллинне растут стремительными темпами, средняя цена квадратного метра уже превысила 2200 евро, а люди все покупают и покупают квартиры.
Картина несколько иная
На самом деле это нечто другое, - объяснил руководитель Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. Когда в январе в Таллинне была продана 951 квартира и заговорили о повышении цен, не упоминалось, что около 40 процентов проданных квартир были в новостройках.
Цена квадратного метра квартиры в новом доме обычно выше, чем в старой квартире, и это не значит, что квартира в Ласнамяэ должна стоить столько же. Таким образом, если, например, за один месяц производится несколько продаж элитных квартир класса люкс, то средняя цена оказывается выше, но это не обязательно отражает реальность.
«До апреля и мая оценить, как будет развиваться рынок, невозможно», - сказал Пеэп Сооман.
Несмотря на большое количество продаж квартир в новых домах, Сооман не видит признаков бума. «Это продолжалось пару месяцев, и сейчас говорить об этом нет смысла», - Сооман хочет отрезвить продавцов недвижимости, которым по нраву рассказы о росте цен.
По словам эксперта, дело в том, что в начале года завершалось оформление сделок, начатых в конце прошлого года. С другой стороны, некоторые застройщики весной из-за коронакризиса приостановили строительство, а когда через несколько месяцев спрос восстановился, покупателям было нечего предложить.
Вторая причина была прозаической: «Среднестатистическому покупателю квартиры в новостройке - 25-35 лет», - привел Сооман статистические данные.
По его словам, молодые люди плюют на коронавирусные ограничениям, потому что хотят жить дальше, с короной или без нее. И если в прошлом году банки сразу перекрыли кислород молодежи, потому что кредитные ходатайства всех, чьи компании тем или иным образом получали государственные субсидии, были приостановлены, то теперь банки снова открыли выдачу кредитов.
В целом, по словам Соомана, количество сделок купли-продажи квартир в прошлом году упало аж на 10 процентов, так что до большого бума на рынке недвижимости еще далеко.
Все это создает ситуацию, когда наблюдается небольшой дефицит новых квартир, так как они пользуются спросом и поэтому их цена кажется выше.
Как будет выглядеть ситуация в этом году, предсказать сложно. «До апреля-мая невозможно оценить, в каком состоянии будет рынок», - заявил Сооман. Однако особенность заключается в том, что многие квартиры покупаются без банковского кредита, так же имеются и так называемые инвестиционные квартиры, из чего можно сделать вывод, что на рынке много свободных денег, которые нужно во что-то вкладывать.
Девелоперы: коммерческая недвижимость переживает трудные времена
Выводы о буме недвижимости в Таллинне не поддерживают и девелоперы-строители. Merko Ehitus и Nordecon признали, что, хотя жилая недвижимость продолжает продаваться и покупаться, в других сегментах рынка дела обстоят сложнее.
«Рынок жилой недвижимости, то есть рынок квартир, действительно значительно превзошел ожидания, но в основном потому, что в начале кризиса опасались худшего. Также можно сказать, что рост, который мы все наблюдали в конце 2020 года, скорее является следствием отложенных решений о покупке в ожидании более благоприятного времени», - сказал председатель правления Merko Ehitus Eesti Иво Волков.
«Мы все еще ждем официальной статистики за 2020 год, чтобы узнать, на сколько упал рынок строительства и недвижимости, но он явно упал - построено меньше, чем год назад, - сказал руководитель Nordecon Герд Мюллер. - Рынок жилой недвижимости возродился, но я не знаю, что будет дальше. Остаются в силе госзаказы. Но в случае с коммерческой недвижимостью неизвестно, как долго мы будем работать удаленно и как быстро интернет-магазины окончательно перетянут на себя покупателей обычных торговых сетей».
Это означает, что потенциальные строители торговых и коммерческих зданий в настоящее время находятся в ожидании устранений последствий коронакризиса и отмены ограничений. В данный момент о строительстве новых отелей речи не идет.
По словам Волкова, то, что происходит в жилой и коммерческой недвижимости - словно день и ночь. «Некоторое увеличение заказов в государственном секторе не компенсировало сокращение частных заказов и с запуском новых проектов все по-прежнему неопределенно. Однако для государства, местных самоуправлений и частных клиентов очень важно именно сейчас инвестировать в подготовку проекта», - подчеркнул Волков. По его словам, это поможет не допустить остановки деятельности строительного сектора экономики после завершения текущих проектов.
Герд Мюллер не видит прямых причин жаловаться. «Я умеренно оптимистичен. Сектор выстоял. Это не сравнить с предыдущим кризисом, когда в городском пейзаже можно было видеть множество недостроенных зданий», - отметил Мюллер.
Весной прошлого года думали, что кризис может снизить цены на строительство, но сейчас Мюллер дал понять, что наблюдается нехватка рабочей силы, усугубляющаяся тем, что рабочие могут длительное время находиться на карантине.
Проблема еще и в том, что трудовым мигрантам трудно вернуться на работу в Эстонию из-за закрытых границ. «Сейчас мы справляемся, но как только объемы строительства восстановятся, это начнет ощущаться», - объяснил Мюллер.