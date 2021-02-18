Хейки Наби: я никогда сознательно не употреблял ни одного из запрещенных веществ

Наби сказал, что проводит пресс-конференцию, потому что в среду из-за наплыва вопросов не мог ответить каждому журналисту отдельно. «Чтобы никто не подумал, что я где-то прячусь. Все, что я узнал вчера днем, меня шокирует», - сказал он.

«Как я подтвердил в пресс-релизе, сознательно я запрещенные вещества не употреблял, - подтвердил Наби. - Все, что я использовал, я использовал и раньше. Сейчас я в совершенно незнакомой ситуации. Надеюсь, что все скоро выяснится, и я смогу продолжить сезон».

По словам Наби, до сих пор ему выражают только поддержку. «Конечно, это придает сил», - сказал Наби.

«В моих интересах выяснить все как можно скорее, потому что на карту поставлены моя честь и карьера. Я знаю, что чист и сознательно ничего запрещенного не использовал», - сказал он.

По словам Наби, он продолжит тренировки, и это поможет ему снять напряжение.

В А-пробе, которую Наби сдал в январе, были обнаружены следы запрещенного вещества Letrozol. Находящийся на сборах в Венгрии Наби подтвердил в отправленном СМИ в среду вечером письме, что он чист: «Положа руку на сердце - я всегда соблюдал в спорте правила честной игры».

Наби должен до 23 февраля сообщить о своем намерении открыть и проанализировать Б-пробу, и в среду вечером он подтвердил, что определенно намерен это сделать. «Конечно, я должен позволить открыть. У меня просто нет другого выхода», - сказал Наби. Кроме того, он должен отправить объяснительную записку в EADSE, у него есть на это время до 3 марта.

Присоединившись к ЮНЕСКО и к антидопинговой конвенции Совета Европы, Эстония взяла на себя ряд обязательств, по которым действия государства в основном связаны с финансированием борьбы с допингом и принятием законов о предотвращении использования допинга.