В крупнейшем торговом центре Кохтла-Ярве произошел пожар
18 февраля в 00:25 спасатели получили вызов из торгового центра Vironia, который расположен на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве.
18 февраля в 00:25 спасатели получили вызов из торгового центра Vironia, который расположен на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве.
В строительном магазине горела расположенная напротив входа касса. Рядом с кассовым аппаратом полыхали дрова, древесные брикеты и другой товар.
Торговый центр был заполнен дымом, из-за чего работы по тушению были затруднены. По оценке спасателей, пожар начался из-за короткого замыкания в кассовой ленте.
Скорая помощь осмотрела одного человека, который надышался дымом.