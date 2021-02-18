Чт, 18.02.2021
Cквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!». Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В крупнейшем торговом центре Кохтла-Ярве произошел пожар
1 мин для прочтения

В крупнейшем торговом центре Кохтла-Ярве произошел пожар

Пожар в торговом центре в Кохтла-Ярве. ФОТО: Ida päästekeskus

18 февраля в 00:25 спасатели получили вызов из торгового центра Vironia, который расположен на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве.

В строительном магазине горела расположенная напротив входа касса. Рядом с кассовым аппаратом полыхали дрова, древесные брикеты и другой товар.

Торговый центр был заполнен дымом, из-за чего работы по тушению были затруднены. По оценке спасателей, пожар начался из-за короткого замыкания в кассовой ленте.

Скорая помощь осмотрела одного человека, который надышался дымом.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back