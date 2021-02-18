Компания CityBee сообщила об утечке данных тысяч клиентов

Злоумышленники получили доступ к именам, телефонам, личным кодам, паролям, адресам электронной почты. По предварительным данным, утечка затронула только литовских клиентов, поскольку на тот момент каршеринговая компания еще не вышла на эстонский рынок.

Насколько известно, речь идет о данных от 27 февраля 2018 года с сайта citybee.lt.

"Скандал с утечкой данных пользователей каршеринговой компании CityBee, когда были преданы гласности личные данные почти 110 тыс. пользователей, является предупреждением и для других видов бизнеса", - заявил советник президента Литвы Симонас Крепшта.

По его словам, этот инцидент является доказательством того, что бизнес, работающий в цифровом пространстве, обязан инвестировать в защиту данных.

"Это в определенном смысле звоночек и другому бизнесу, который все больше склоняется к цифровым услугам, и определенное доказательство того, что необходимо инвестировать, выделять как человеческие, так и финансовые ресурсы на повышение защиты баз данных, личных данных, постоянно обновляя различные системы", – сказал в четверг утром Крепшта в интервью радиостанции LRT.

"Хакеры и определенные силы других стран ищут пробелы и достаточно оперативно их находят", – добавил он.

По словам советника, в контексте пандемии потребность инвестировать в защиту данных растет как в частном бизнесе, так и среди государственных ведомств.