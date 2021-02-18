В крови найденной мертвой 26-летней женщины был обнаружен как «колпачок», так и амфетамин

32-летний мужчина подозревается в том, что в середине января незаконно приобрел у 41-летнего мужчины амфетамин и «колпачок», или GHB в большом количестве. В результате этих действий наркотические вещества попали в руки 26-летней женщины, которая скончалась после их употребления. 41-летнего мужчину подозревают в незаконном обращении с наркотическими веществами в большом количестве.

Экспертиза не нашла подтверждения, что в отношении скончавшейся было совершено насилие.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа сказала, что каждый, кто занимается распространением наркотических веществ, должен учитывать, что последствия не заставят себя ждать. Но, к сожалению, более трагичное развитие событий может иметь место для тех, к кому попадают запрещенные вещества.

«В нынешнем случае речь идет о причинении смерти, и хотя молодую женщину уже не вернуть, задача полиции и прокуратуры в дальнейшем разбирательстве состоит в том, чтобы гарантировать, что люди, причастные к ее смерти, понесут ответственность», - сказала Талимаа.

Руководитель следственной группы Вильяндиского полицейского участка Дан-Кристьян Топс сказал, что в рамках этого уголовного дела задержаны двое мужчин, но работа правоохранительных органов на этом не завершена. «Полиция стремится к дальнейшему сбору доказательств для установления личности других членов группировки, причастных к обращению с наркотиками. Пока есть те, кто делает незаконные вещества доступными для других, здоровье и жизнь молодых людей и всех остальных неизбежно будут оставаться в опасности», - сказал он.

«Хотя подробности смерти молодой женщины еще предстоит установить, мы призываем вас хорошенько подумать, прежде чем принимать чье-либо предложение попробовать наркотическое вещество. Никогда нельзя быть уверенным в том, что вам предлагают, - сказал Топс. - Зависимость от любого одурманивающего вещества возникает быстро. Риск причинения вреда своему здоровью или смерти высок».