Чт, 18.02.2021
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Вячеслав Иванов
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  • В крови найденной мертвой 26-летней женщины был обнаружен как «колпачок», так и амфетамин
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В крови найденной мертвой 26-летней женщины был обнаружен как «колпачок», так и амфетамин
Полиция арестовала двоих мужчин

Наркотики. ФОТО: Peeter Langovits

В понедельник полиция задержала двух мужчин, из-за действий которых наркотики попали в руки 26-летней женщины. Та, к сожалению, скончалась после их употребления. Ее тело было обнаружено в квартире на улице Вакзали в Вильянди. Вчера прокуратура ходатайствовала об аресте 32-летнего и 41-летнего мужчин, суд удовлетворил это ходатайство, пишет Sakala.

32-летний мужчина подозревается в том, что в середине января незаконно приобрел у 41-летнего мужчины амфетамин и «колпачок», или GHB в большом количестве. В результате этих действий наркотические вещества попали в руки 26-летней женщины, которая скончалась после их употребления. 41-летнего мужчину подозревают в незаконном обращении с наркотическими веществами в большом количестве.

Экспертиза не нашла подтверждения, что в отношении скончавшейся было совершено насилие.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа сказала, что каждый, кто занимается распространением наркотических веществ, должен учитывать, что последствия не заставят себя ждать. Но, к сожалению, более трагичное развитие событий может иметь место для тех, к кому попадают запрещенные вещества.

«В нынешнем случае речь идет о причинении смерти, и хотя молодую женщину уже не вернуть, задача полиции и прокуратуры в дальнейшем разбирательстве состоит в том, чтобы гарантировать, что люди, причастные к ее смерти, понесут ответственность», - сказала Талимаа.

Руководитель следственной группы Вильяндиского полицейского участка Дан-Кристьян Топс сказал, что в рамках этого уголовного дела задержаны двое мужчин, но работа правоохранительных органов на этом не завершена. «Полиция стремится к дальнейшему сбору доказательств для установления личности других членов группировки, причастных к обращению с наркотиками. Пока есть те, кто делает незаконные вещества доступными для других, здоровье и жизнь молодых людей и всех остальных неизбежно будут оставаться в опасности», - сказал он. 

«Хотя подробности смерти молодой женщины еще предстоит установить, мы призываем вас хорошенько подумать, прежде чем принимать чье-либо предложение попробовать наркотическое вещество. Никогда нельзя быть уверенным в том, что вам предлагают, - сказал Топс. - Зависимость от любого одурманивающего вещества возникает быстро. Риск причинения вреда своему здоровью или смерти высок».

16 января полиция получила сообщение, что в квартире на улице Вакзали в Вильянди нашли тело 26-летней женщины без признаков насилия. После этого в соцсетях стали разлетаться всевозможные версии произошедшего, вероятной причиной смерти был назван «колпачок», или GHB. Труп был обнаружен в субботу около 15:00, и на место событий прибыли как полицейские, так и сотрудники скорой помощи. Когда полиция и скорая помощь прибыли по вызову, в квартире также находились трое мужчин. 

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