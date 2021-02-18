Полиция: телефонные мошенники по-прежнему находят в Эстонии новых жертв

Хотя предупреждения о разных схемах звучат ежедневно, мошенникам, к сожалению, все же удается находить новых жертв. Например, 16 февраля в Эстонии было зарегистрировано четыре случая мошенничества, два из них были "звонками из банка".

38-летней жительнице Таллинна позвонили с номера, похожего на номер Swedbank, и сообщили, что с ее счета было совершено несколько странных переводов. Для приостановки этих переводов женщину попросили ввести ПИН-коды Smart-ID, после чего со счета иcчезли 5000 евро.

40-летней жительнице Таллинне также позвонили с номера, похожего на номер Swedbank, и попросили ввести ПИН-коды, ущерб составил 500 евро.

43-летнену жителю Таллинна позвонили с зарубежного номера и предложили приобрести акции Moderna INC. Мужчина перевел через TransferWise 4400 евро и позже понял, что это был обман.

В Пярнуском уезде начали уголовное делопроизводство по случаю с ущербом почти 15 000 евро. Мужчина получил звонок, в котором ему сообщили, что он совершал незаконные сделки с биткойнами и за это надо заплатить. Для этого это убедили взять заем. При помощи программы AnyDesk мошенники заполучили контроль над компьютером мужчины и он перевел со своего счета почти 15 000 евро.