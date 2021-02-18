Swedbank обратился к клиентам с важным напоминанием

Через браузер Internet Explorer больше нельзя будет войти и на сайт Swedbank. Невозможно будет также инициировать и подтверждать платежи через Swedbank с различных сайтов продавцов товаров и услуг, открытых в браузере Internet Explorer.

«Веб-браузер Internet Explorer был выпущен четверть века назад, но сегодня лишь немногие клиенты Swedbank заходят в интернет-банк через Internet Explorer. Компания Microsoft объявила, что к лету 2021 года прекратит поддержку IE. Поэтому мы также прекратим поддержку Internet Explorer в наших системах, и с марта интернет-банк Swedbank больше не будет доступен через IE», – прокомментировала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

С марта Swedbank рекомендует использовать веб-браузер Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge для входа в интернет-банк Swedbank, а также для идентификации и осуществления платежей на других веб-сайтах.

Инструкции по установке браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge можно найти по данной ссылке.