Пентус-Розиманнус хочет ограничить транжирство в министерствах

Она дала понять, что вопрос не будет обсуждаться в правительстве, пока не будут получены исчерпывающие ответы на экологические вопросы – в том числе относительно складирования радиоактивных отходов. Частному предпринимателю нетрудно построить АЭС, но фирмы могут обанкротиться, в то время как ядерные расходы тысячелетиями будут загрязнять природу.

Eesti Ekspress писала, что не будет осуществлен и план строительства четырехполосного шоссе по схеме РРР (public-private-partnership), поскольку сотрудничество с предпринимателями в итоге обошлось бы государство дороже.

Государство вновь хотят направить в сторону бюджетного равновесия, прежде всего, это означает, что на госрезерв просто так теперь будет не покуситься.

Ожидаемая поддержка от ЕС

Политика единства: около 3,1 млрд евро. Самый большой и до сих пор самый неконкретный фонд поддержки, деньги из которого должны пойти на развитие региона. До сих пор правительство в качестве конкретных планов вписало развитие сети 5G, электрификацию железной дороги и шоссе 2+2. Какие конкретные планы получат финансирование в графе «зеленая» или «умная» Эстония, пока не ясно.

Единая сельскохозяйственная политика: 2,1 млрд евро. Финансируемые проекты станут известны позже.

Фонд перезапуска: изначально 1,1 млрд евро, уменьшен примерно до 0,9 млрд. Предназначены для перезапуска экономики, пострадавшей от коронакризиса; один из крупнейших проектов, которые правительство хочет профинансировать за счет него, - строительство Таллиннской больницы за 380 млн евро.

Фонд модернизации: примерно 300 млн евро. Деньги пойдут на увеличение энергоэффективности правительственного сектора и с развитие экологичного общественного транспорта.

ReactEU: 177 млн евро. Из фонда наибольшая часть пойдет на борьбу с коронавирусом и поддержку больничной сети, но целых 38 млн выделят на поддержку туризма и развитие продукции предприятий. На продовольственную помощь людей, страдающих от ее нехватки, предназначено 4,5 млн евро.

Доход от торговли квотами СО2: до 83 млн евро. Деньги пойдут на здания общественного сектора, развития энергетических решений на малых островах и на миллион евро будет заказан аудит сельскохозяйственных предприятий.

Фонды внутренней безопасности: до 100 миллионов евро.

Источник: Министерство финансов