Чт, 18.02.2021
Пенсионные средства ни в коем случае не следует инвестировать в биткойны и в криптовалюты в целом. Александр Цихилов
Александр Цихилов
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Пентус-Розиманнус хочет ограничить транжирство в министерствах

  • Можно сэкономить на дигитализации
  • Государству не хватает экспертов-ядерщиков
  • Финансирование зависит от Европы
Tuumajaama rajamise kohta möönab Keit Pentus-Rosimannus, et riigil napib eraettevõtjatega võrdsel tasemel eksperte.  ФОТО: Madis Veltman

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус хочет сотворить чудо: посреди коронакризиса она хочет вновь обратить государство на путь бюджетной дисциплины. Поскольку новое правительство объявило налоговый мир, т.е. в течение двух лет налоги повышаться не будут, смекалка говорит, что для приведения бюджета в равновесие, придется меньше тратить.

Однако, где именно можно сэкономить – министр пока не говорит. «Бюджетная дисциплина, по-моему, - вопрос позиции, которая в правительственном секторе должна быть сама собой разумеющейся. Это означает, что, используя каждый евро налогоплательщика, необходимо подумать, используется ли он наиболее эффективным способом. Нам придется пересмотреть ту часть, которую составляют действия, предпринятые по инерции», - сказала Пентус-Розиманнус в передаче радио Kuku «Majandusruum», заметив, что такой деятельности в министерствах хватает.

Она привела в пример, что добавки из госбюджета просили даже в случае небольших сумм в пару тысяч, и выразила удивление, что в министерстве не могут найти таких сумм. Кроме того, экономия может быть достигнута за счет дигитализации – это вероятно означает, что во многом предварительное изучение документов будут осуществлять компьютерные программы. «Мы же знаем, какое положение у нас будет с работоспособным населением. Один из наиболее оптимистичных сценариев гласит, что к 2040 году у нас будет работоспособных жителей на 125 000 меньше», - сказала министр. В то же время в стране в связи со старением населения растет потребность в соответствующих услугах.

Поддержка туристического сектора зависит от Европы

К пособиям по зарплате, связанным с пандемией, Пентус-Розиманнус испытывает двоякие чувства. «Они явно очень помогли предприятиям», - признала она. В то же время она считает эту меру слишком дорогой. Всего из резервов Кассы по безработице людям было выплачено 250 миллионов евро. «20 миллионов евро в неделю», - посчитала она.

Министр отметила, что важнее всего сейчас разобраться с кризисом в области здравоохранения и необходимо смотреть, чтобы меры поддержки дошли до тех, кому они больше всего нужны. Правительство объявило, что поддержит турсектор 17,7 млн евро. Деньги в объеме около миллиарда евро планируется взять из европейского бюджета на восстановление. Когда помощь дойдет до нуждающихся – вопрос открытый. Дело в том, что цифры предъявляются на утверждение Еврокомиссии в конце апреля, а согласие ожидается летом.

Одна из ключевых для министра тем – зеленый и цифровой поворот – здесь она хотела бы видеть инвестиции и во время кризиса. Испытание водородной энергетики в Эстонии она ставит одним из приоритетов для Эстонии.

В эстонские министерства поступил еще ряд проектов. Например, там ждут подтверждения планы крупных морских ветропарков и даже строительство модульной атомной электростанции. «В случае энергии ветра долго ждет решения планировка, которая позволила бы строить ветропарки в открытом море, и здесь мы договорились, что надо довольно быстро двигаться дальше и решить вопрос», - заявила министр.

Государству не хватает экспертов по атомной энергетике

«То, что доля возобновляемой энергии в портфеле быстро восстанавливается, - хороший показатель», - сказала Пентус-Розиманнус. Здесь, однако, необходимо упомянуть, что производство сланцевой энергии с годами уменьшилось настолько, что по сравнению с ней доля зеленой энергии выглядит большой. «Что касается АЭС, надо спешить, поскольку в стране не хватает экспертов, которые могли бы участвовать в дискуссии наравне с частными предпринимателями», - указала министра на план Fermi Energia построить в Эстонии атомную электростанцию.

Она дала понять, что вопрос не будет обсуждаться в правительстве, пока не будут получены исчерпывающие ответы на экологические вопросы – в том числе относительно складирования радиоактивных отходов. Частному предпринимателю нетрудно построить АЭС, но фирмы могут обанкротиться, в то время как ядерные расходы тысячелетиями будут загрязнять природу.

Какие планы прежнего правительства уже отвергнуты

Государство вновь хотят направить в сторону бюджетного равновесия, прежде всего, это означает, что на госрезерв просто так теперь будет не покуситься.

Eesti Ekspress писала, что не будет осуществлен и план строительства четырехполосного шоссе по схеме РРР (public-private-partnership), поскольку сотрудничество с предпринимателями в итоге обошлось бы государство дороже.

Ожидаемая поддержка от ЕС

Политика единства: около 3,1 млрд евро. Самый большой и до сих пор самый неконкретный фонд поддержки, деньги из которого должны пойти на развитие региона. До сих пор правительство в качестве конкретных планов вписало развитие сети 5G, электрификацию железной дороги и шоссе 2+2. Какие конкретные планы получат финансирование в графе «зеленая» или «умная» Эстония, пока не ясно.

Единая сельскохозяйственная политика: 2,1 млрд евро. Финансируемые проекты станут известны позже.

Фонд перезапуска: изначально 1,1 млрд евро, уменьшен примерно до 0,9 млрд. Предназначены для перезапуска экономики, пострадавшей от коронакризиса; один из крупнейших проектов, которые правительство хочет профинансировать за счет него, - строительство Таллиннской больницы за 380 млн евро.

Фонд модернизации: примерно 300 млн евро. Деньги пойдут на увеличение энергоэффективности правительственного сектора и с развитие экологичного общественного транспорта.

ReactEU: 177 млн евро. Из фонда наибольшая часть пойдет на борьбу с коронавирусом и поддержку больничной сети, но целых 38 млн выделят на поддержку туризма и развитие продукции предприятий. На продовольственную помощь людей, страдающих от ее нехватки, предназначено 4,5 млн евро.

Доход от торговли квотами СО2: до 83 млн евро. Деньги пойдут на здания общественного сектора, развития энергетических решений на малых островах и на миллион евро будет заказан аудит сельскохозяйственных предприятий.

Фонды внутренней безопасности: до 100 миллионов евро.

Источник: Министерство финансов

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