«Подъезды — это шок»: что удивляет европейцев, снимающих жилье в Москве
Иностранцам в Москве не нравятся подъезды и парковки во дворах, а в квартирах — «бабушкин» ремонт и отсутствие плотных штор на окнах.
Иностранцам в Москве не нравятся подъезды и парковки во дворах, а в квартирах — «бабушкин» ремонт и отсутствие плотных штор на окнах.
Ян Сотти — эксперт по недвижимости живущий в Москве около 20 лет. На протяжении двух лет работал во Франко-российской торгово-промышленной палате, затем — в собственном агентстве недвижимости Welcome Abroad. В интервью «РБК-Недвижимости» Ян рассказал, как иностранцы из Европы и США воспринимают московский рынок арендных квартир, что их шокирует, а что — вызывает восторг.
— С какими трудностями вы лично столкнулись, снимая жилье в Москве?
— Первую квартиру в Москве я снял в 2001 году. Мы с женой нашли двушку в Выхино, но быстро поняли, что этот район не для нас, и переехали. После этого переезжали в Москве еще раз пять-шесть. В основном, трудности возникали из-за нашей собаки: в Москве не всегда легко найти квартиру, где арендодатель готов согласиться на арендатора с домашним питомцем.
— Что еще вызывает вопросы у иностранцев при аренде жилья в Москве?
— Подъезды и фасады для иностранцев — это шок. Многие не понимают, как можно жить в таких домах. А потом, когда видят квартиру с современным ремонтом, успокаиваются.
Еще иностранцы часто теряются на парковке: например, зимой очень тяжело найти свободное машиноместо у дома.
Еще иностранцев удивляют квартиры с югославской стенкой или ковром на стене… Это такие «бабушкины» квартиры.
А еще — всех без исключения удивляет отключение горячей воды летом. Но на самом деле даже многие русские не знают, зачем это делается. Зная об отсутствии каждым летом горячей воды, многие иностранцы стараются снять квартиру с бойлером.
Еще раздражают жалюзи. Очень часто бывает, что люди хотят спать, даже если на улице еще светло. Для этого нужны шторы блэк-аут, которые не пропускают свет. И вот таких штор в московских квартирах очень мало.
Во Франции люди обычно знают многих соседей, а в России, по моему наблюдению, соседи не общаются, к сожалению. Только когда музыку включаешь громко.
— А что в московских квартирах не вызывает вопросов у иностранных арендаторов? Что нравится?
— Из плюсов я бы назвал высокие потолки. Это шикарно. Потому что во Франции, например, максимальная высота потолков — 3 м. А в России они могут доходить до 4–5 м. Высота дает пространство.
Также многие из приезжих из Западной Европы любят белые — и вообще светлые — стены. Русские при этом говорят, что совсем белые стены похожи на больничные, а моим соотечественникам, например, это, наоборот, нравится — им в Москве не хватает солнечного света.
— Какие квартиры предпочитают снимать иностранцы? В какой части города?
— В основном, ищут элитные квартиры, как правило — просторные. Половина предпочитает жилье без мебели: часто привозят свою мебель из Европы.
Но есть иностранцы и с бюджетом до 80 тыс. руб. в месяц. Они также стараются найти квартиру с белыми стенами и высокими потолками. Понятно, что с таким бюджетом это в Москве проблематично.
Все хотят квартиру на высоком этаже, чтобы было достаточно солнечного света. Многие хотят жить либо рядом с офисом, либо рядом со школой. Например, в районе Сокол есть англо-американская школа. Рядом для англоговорящих клиентов в свое время даже построили таунхаусы с личными гаражами.
Большинство иностранцев живут на Патриарших, Чистых прудах либо на Тверской. Очень много посольств находится в районе Кропоткинской и на Арбате, поэтому в этих районах тоже много арендаторов из Европы.
— Как быстро удается найти жилье иностранцу в Москве?
— Зависит от агента и от запросов. Человек, который четко задал критерии поиска, за три-четыре дня видит все варианты, похожие на его ожидания. Еще максимум неделя уходит на переговоры и подписание договора.
— Насколько арендная ставка для иностранных граждан отличается от ставок для русскоговорящих?
— Есть такой стереотип, что у иностранцев больше денег, поэтому жилье для них — дороже. Это не так. На самом деле, если посмотреть объявления на сервисах ЦИАН или «Яндекс. Недвижимость», цена одинакова для всех. Придя на просмотр квартиры, вы уже будете знать, за какую цену собственник хочет ее сдавать. Неважно, иностранец вы или нет, цена объявлена с самого начала. Более того, многие собственники иногда даже готовы снизить цену, только чтобы у них жил иностранец.
— Какие опасения возникают у собственников насчет жильцов — иностранцев?
— Русские арендодатели часто боятся, что иностранцы могут уехать в любой момент. Это решается с помощью страхового депозита, который, как известно, платят все «за последний месяц». Еще есть определенный языковой барьер. Тут часто нужны русскоговорящие помощники.
Есть также опасения, связанные с постановкой жильцов на миграционный учет. Раньше это называли пропиской или регистрацией. Но сейчас это не нужно: иностранец обязан иметь визу и адрес. И собственник, который получает деньги за аренду, должен поставить жильца на миграционный учет в своей квартире. Часто собственники думают, что из-за этого вырастут налоги, коммунальные услуги и будет много проверок. Но я знаю, что это не так.