«Подъезды — это шок»: что удивляет европейцев, снимающих жилье в Москве

Ян Сотти — эксперт по недвижимости живущий в Москве около 20 лет. На протяжении двух лет работал во Франко-российской торгово-промышленной палате, затем — в собственном агентстве недвижимости Welcome Abroad. В интервью «РБК-Недвижимости» Ян рассказал, как иностранцы из Европы и США воспринимают московский рынок арендных квартир, что их шокирует, а что — вызывает восторг.

— С какими трудностями вы лично столкнулись, снимая жилье в Москве?

— Первую квартиру в Москве я снял в 2001 году. Мы с женой нашли двушку в Выхино, но быстро поняли, что этот район не для нас, и переехали. После этого переезжали в Москве еще раз пять-шесть. В основном, трудности возникали из-за нашей собаки: в Москве не всегда легко найти квартиру, где арендодатель готов согласиться на арендатора с домашним питомцем.

— Что еще вызывает вопросы у иностранцев при аренде жилья в Москве?

— Подъезды и фасады для иностранцев — это шок. Многие не понимают, как можно жить в таких домах. А потом, когда видят квартиру с современным ремонтом, успокаиваются.

Еще иностранцы часто теряются на парковке: например, зимой очень тяжело найти свободное машиноместо у дома.

Еще иностранцев удивляют квартиры с югославской стенкой или ковром на стене… Это такие «бабушкины» квартиры.

Очень часто французы, например, жалуются, что в многоквартирном доме может не быть подвала для вина — негде его хранить.

А еще — всех без исключения удивляет отключение горячей воды летом. Но на самом деле даже многие русские не знают, зачем это делается. Зная об отсутствии каждым летом горячей воды, многие иностранцы стараются снять квартиру с бойлером.

Еще раздражают жалюзи. Очень часто бывает, что люди хотят спать, даже если на улице еще светло. Для этого нужны шторы блэк-аут, которые не пропускают свет. И вот таких штор в московских квартирах очень мало.

Во Франции люди обычно знают многих соседей, а в России, по моему наблюдению, соседи не общаются, к сожалению. Только когда музыку включаешь громко.

— А что в московских квартирах не вызывает вопросов у иностранных арендаторов? Что нравится?

— Из плюсов я бы назвал высокие потолки. Это шикарно. Потому что во Франции, например, максимальная высота потолков — 3 м. А в России они могут доходить до 4–5 м. Высота дает пространство.

Также многие из приезжих из Западной Европы любят белые — и вообще светлые — стены. Русские при этом говорят, что совсем белые стены похожи на больничные, а моим соотечественникам, например, это, наоборот, нравится — им в Москве не хватает солнечного света.

— Какие квартиры предпочитают снимать иностранцы? В какой части города?