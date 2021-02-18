Чт, 18.02.2021
Мы не Израиль, из-под земли вакцину не достанешь. Урмас Суле
Урмас Суле
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В Таллиннском аэропорту пять человек попались с поддельными тестами на Covid-19
Исправлено в 15:52!

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Полиция обнаружила у пяти пытавшихся улететь из Таллиннского аэропорта лиц поддельные справки о негативном тесте на коронавирус.

Решение провести рейд в Таллиннском аэропорту появилось у полиции  после того, как компания SYNLAB, занимающаяся тестированием на коронавирус и выдающая путешественникам сертификаты, поделилась своей информацией: стало известно, что порой пассажиры не сдают тесты, а сами распечатывают справки, похожие на настоящие, и улетают, пишет Rus.ERR.

Перед посадкой на самолет люди должны предъявить справку на негативный результат теста на коронавирус сотрудникам авиакомпании, но в четверг помимо них сертификаты также проверяли полицейские и работники SYNLAB.

Эксперты предприятия проверили по своей базе данных, действительно ли люди сдавали тест в указанное в сертификате время: пять человек такую проверку не прошли. Против них возбудили уголовные дела по статье «Использование поддельных документов».

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