Аслан Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича, являющегося действующим чемпионом турнира в Мельбурне.
В финале серб сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (4) и греком Стефаносом Циципасом (5), который состоится в пятницу.
Ранее Карацев стал первым игроком в Открытой теннисной эре, исчисляющейся с 1968 года, сумевшим выйти в полуфинал турнира Большого шлема в ранге дебютанта. В полуфинале Australian Open он оказался первым россиянином после Марата Сафина (2005 год).
На следующей неделе россиянин гарантированно дебютирует в топ-50. В марте прошлого года Карацев стоял 263-м. За восемь лет профессиональной карьеры Аслан заработал 618 354 долларов, а за попадание в четверку сильнейших в Мельбурне уже гарантировал себе гонорар в 662 696 долларов.
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