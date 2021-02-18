СМИ составили путеводитель по "Путинской ривьере" - дворцам друзей президента в Геленджике и окрестностях

При составлении путеводителя по "Путинской ривьере" журналисты выяснили, что окрестности дворца, владельцем которого назвался давний друг президента миллиардер Аркадий Ротенберг, в ближайшем будущем разрастутся еще больше. Так, согласно данным Росреестра, компании "Комплекс", на которую оформлено почти все имущество дворца, было выделено 119 га под охотничью базу.

Ближайшей соседкой "дворца Путина" является база "Парус" экс-депутата Госдумы, совладельца "Трансконтейнера" Сергея Шишкарева. Оценить этот актив более-менее точно невозможно, потому что о строениях на его территории ничего не известно, отмечает издание. Земельный участок под ним может стоить около 1,2 млрд рублей.

Владения Олега Дерипаски от "дворца Путина" отделяет только лес. Участок в 16,5 га в Красной щели в 2020 году взяло в аренду на 49 лет ООО "Перспектива", бенефициарами которого, согласно Росреестру, являются мать Дерипаски Валентина и его двоюродный брат Павел Езубов. В реестре участок значится как земли для охотничьего хозяйства, по факту на них находится заброшенная советская турбаза.

После перехода земли к семейной компании Дерипаски территорию начали огораживать, перекрывая туристам вход в лес. С миллиардером также связана база отдыха "Бетта" с причалом для яхт. Напротив начинаются огромные охотничьи угодья, которые с запада граничат с землями "дворца Путина". С их учетом Дерипаска является крупнейшим землевладельцем в окрестностях дворца, пишет издание. Рыночная стоимость двух турбаз может составлять около 7 млрд рублей, оценить охотничьи угодья никто из экспертов не взялся.

В 20 минутах от аэропорта Геленджика находится усадьба "Дивноморское", владельцами которой считаются Геннадий Тимченко и Владимир Колбин - сын покойного друга Путина, инвестора Петра Колбина. В расследовании ФБК "Дивноморское" названо частью "дворца Путина". За усадьбой также водится неформальное название "Димина дача", так как объект начали строить в годы президентства Дмитрия Медведева. Управляет ею компания "Мое вино", которая также является управляющей для винных активов друзей Путина Ковальчуков.

На карте и в данных Росреестра "Дивноморское" обозначена как винодельческая усадьба, но фактически это закрытый объект. Именно здесь, согласно фильму ФБК, находится пресловутая аквадискотека. В скором времени к ней прибавится и аквапарк, выяснили "Открытые медиа". По данным источника издания, усадьба объявила о массовом наборе рабочих - это должны быть "русские люди" без мусульманских имен и судимостей. Перед допуском на стройку рабочих будет неделю проверять ФСБ, так как территория является закрытой.

Связанное с Тимченко и Колбиным НП "Развитие аграрных инициатив" через фирмы "Аксис Инвестиции" и "Апекс-Юг" также владеет винодельческим подворьем "Старый Прованс" в селе Криницы. Именно для этого комплекса, согласно расследованию ФБК, закупались вазы, люстры и туалетный ершик за 700 евро.