Чт, 18.02.2021
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  • СМИ составили путеводитель по "Путинской ривьере" - дворцам друзей президента в Геленджике и окрестностях
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СМИ составили путеводитель по "Путинской ривьере" - дворцам друзей президента в Геленджике и окрестностях

"Дворец Путина" под Геленджиком. ФОТО: скриншот с youtube.com

"Дворец Путина" под Геленджиком, о котором рассказал Алексей Навальный в фильме ФБК, окружен не менее роскошными и охраняемыми усадьбами, принадлежащими людям из ближайшего окружения президента России, выяснили "Открытые медиа". Среди них миллиардеры Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Олег Дерипаска, Сергей Шишкарев и глава РПЦ патриарх Кирилл, передает NEWSru.com.

При составлении путеводителя по "Путинской ривьере" журналисты выяснили, что окрестности дворца, владельцем которого назвался давний друг президента миллиардер Аркадий Ротенберг, в ближайшем будущем разрастутся еще больше. Так, согласно данным Росреестра, компании "Комплекс", на которую оформлено почти все имущество дворца, было выделено 119 га под охотничью базу.

Ближайшей соседкой "дворца Путина" является база "Парус" экс-депутата Госдумы, совладельца "Трансконтейнера" Сергея Шишкарева. Оценить этот актив более-менее точно невозможно, потому что о строениях на его территории ничего не известно, отмечает издание. Земельный участок под ним может стоить около 1,2 млрд рублей.

Владения Олега Дерипаски от "дворца Путина" отделяет только лес. Участок в 16,5 га в Красной щели в 2020 году взяло в аренду на 49 лет ООО "Перспектива", бенефициарами которого, согласно Росреестру, являются мать Дерипаски Валентина и его двоюродный брат Павел Езубов. В реестре участок значится как земли для охотничьего хозяйства, по факту на них находится заброшенная советская турбаза.

После перехода земли к семейной компании Дерипаски территорию начали огораживать, перекрывая туристам вход в лес. С миллиардером также связана база отдыха "Бетта" с причалом для яхт. Напротив начинаются огромные охотничьи угодья, которые с запада граничат с землями "дворца Путина". С их учетом Дерипаска является крупнейшим землевладельцем в окрестностях дворца, пишет издание. Рыночная стоимость двух турбаз может составлять около 7 млрд рублей, оценить охотничьи угодья никто из экспертов не взялся.

В 20 минутах от аэропорта Геленджика находится усадьба "Дивноморское", владельцами которой считаются Геннадий Тимченко и Владимир Колбин - сын покойного друга Путина, инвестора Петра Колбина. В расследовании ФБК "Дивноморское" названо частью "дворца Путина". За усадьбой также водится неформальное название "Димина дача", так как объект начали строить в годы президентства Дмитрия Медведева. Управляет ею компания "Мое вино", которая также является управляющей для винных активов друзей Путина Ковальчуков.

На карте и в данных Росреестра "Дивноморское" обозначена как винодельческая усадьба, но фактически это закрытый объект. Именно здесь, согласно фильму ФБК, находится пресловутая аквадискотека. В скором времени к ней прибавится и аквапарк, выяснили "Открытые медиа". По данным источника издания, усадьба объявила о массовом наборе рабочих - это должны быть "русские люди" без мусульманских имен и судимостей. Перед допуском на стройку рабочих будет неделю проверять ФСБ, так как территория является закрытой.

Связанное с Тимченко и Колбиным НП "Развитие аграрных инициатив" через фирмы "Аксис Инвестиции" и "Апекс-Юг" также владеет винодельческим подворьем "Старый Прованс" в селе Криницы. Именно для этого комплекса, согласно расследованию ФБК, закупались вазы, люстры и туалетный ершик за 700 евро.

Когда журналисты через забор снимали виноградники в Прасковеевке, к ним почти сразу вышел сотрудник ЧОП с овчаркой, потребовал прекратить съемки и записал номер их машины. Вскоре после этого их остановили сотрудники ГИБДД и час проверяли по разным базам. В следующие дни такая ситуация повторилась четыре раза.

В лесу возле села Дивноморское находится резиденция патриарха Кирилла. В РПЦ объект называют "культурно-духовным центром", однако, по словам местных жителей, это место "явно не для паломников". Автомобильная дорога к объекту перекрыта шлагбаумом еще на дальних подступах. Пути и к морю, и в лес перекрывают высокие заборы. Один из них, высотой в три метра и с колючей проволокой, перегородил знаменитую Джанхотскую туристическую тропу вдоль моря. Внутри и снаружи территории выставлена охрана. Во время визитов патриарха в море не выпускали рыбацкие лодки, а прибрежные рестораны заставляли выключать музыку.

Итальянская газета Il Giorno в 2012 году рассказывала, что для некой резиденции патриарха закупалась роскошная мебель итальянской компании Jumbo. Узнать, не о дворце ли в Дивноморском была речь, невозможно. По словам местных жителей, на стройку нельзя проносить ни фототехнику, ни смартфоны.

По данным Росреестра, рядом с комплексом патриархии размещается крытый бассейн и 70 га виноградников, а также винодельческое хозяйство "Мезыбь". В 2019 году завод и виноградники была записаны на РПЦ, а собственники участков и зданий в Росреестре скрыты. Виноградники патриархии оцениваются минимум в 140 млн рублей, а винодельня и резиденция со всеми постройками - ещё примерно в 22 млрд.

В самом Геленджике находится знаменитый дом Юрия Ковальчука с газоном на крыше и вертолетной площадкой. В собственности структур миллиардера находятся и окрестные поля общей площадью 70,4 га. По оценкам, основанным на минимальной цене предложения земли и домов сопоставимого уровня в этом районе, участки стоят больше 11 млрд рублей, а строения - 1,5 млрд.

Особняк в Геленджике также есть у соучредителя дачного кооператива "Озеро" Николая Шамалова - отца Кирилла Шамалова, бывшего зятя Путина. А фирмам, связанным с семьей министра промышленности Дениса Мантурова принадлежат пансионат "Приморье" и проект по строительству поселка таунхаусов.

В 50 метрах от погранзаставы ФСБ в Прасковеевке, соседством с которой власти объясняют бесполетную зону в этом районе и другие меры безопасности, расположен комплекс из коттеджей и бани, связанный с семьей экс-губернатора Краснодарского рая и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва. Участок в 0,6 га - одна из самых скромных резиденций на побережье. Зато виноградники семьи Ткачева на восточной окраине Геленджика занимают уже 101 га. Турбазу в Прасковеевке и винодельческое хозяйство "Шато де Талю" издание оценивает не менее чем в 1,3 млрд рублей.

Еще одним соседом "дворца Путина" является семья Болата Закарьянова, который ранее возглавлял компанию "Идокопас", строившую дворец, а теперь является руководителем Главного управления общественного питания управделами президента. Охотничьими угодьями площадью 16 326 га в районе села Михайловский Перевал арендует ООО "Восток Запад", гендиректором которой является сын Закарьянова Тимур.

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