В суде впервые прозвучала версия самого лихулаского стрелка

Таррасте уехал на дачу в Тууди 5 июня. Он взял с собой оружие, поскольку собирался отправиться в тир. Ему нравилось ходить в тир, поскольку это его расслабляло. Он прошел обучение, на котором учился обращаться с оружием.

6 июня он проснулся с головной болью. У него было похмелье. Махом он выпил пару бутылок вина и снова лег спать. Когда он проснулся, посчитал себя трезвым и решил съездить в магазин.

При заезде на заправочную станцию Olerex в Лихула, по словам Таррасте, он опоздал с началом поворота направо, поэтому влетел через островок безопасности и кусты в здание заправки. Он не понял, что протаранил еще две машины, но заметил трещину в стекле.

Тогда он почувствовал угрозу, что у него отнимут права и разрешение на оружие. Оба документа были ему крайне важны. Поскольку он никого не увидел, он решил сбежать. Он отправился обратно на хутор Копли. Машина плохо управлялась. Так он цеплял обочины, а в какой-то момент отклонился в поле.

Таррасте утверждал в полиции, что когда в итоге приземлился на машине в канаве, остановившийся рядом мотоциклист прокричал: «Стой, стрелять буду!»

Таррасте посчитал вероятным, что мотоциклист будет стрелять. Поэтому он взял лежавший на пассажирском сиденье пистолет, направил его в сторону мотоциклиста и произвел несколько выстрелов. Тот сразу упал на землю. Таррасте понял, что мотоциклист умер.

Как говорилось раньше, прокурор Гарди Андерсон представил на прошлом заседании доказательства, согласно которым Таррасте произвел в сторону преследовавшего его мотоциклиста Вирго Рягастика три выстрела, два из которых попали в голову. Последний выстрел был произведен с расстояния в полтора метра. Доказательства указывают на то, что во время второго выстрела в голову преступник снял с мотоциклиста шлем.

После выстрелов Таррасте понял, что положение плохое, поскольку «никто не поверит в мою версию». Он уехал, прихватив с собой два ствола оружия и рюкзак. Одно оружие с патронами он забыл.

Голова болела. Мучило похмелье.

В стороне мигали проблесковые маячки. Таррасте понял, что полиция нашла мотоциклиста. Он начал стрелять в их сторону. Не знает, почему.

Примерно через полчаса после убийства мотоциклиста на расстоянии примерно в 800 метрах от места происшествия на грунтовой дороге он увидел едущий ему навстречу автомобиль: «Я подумал, что это полиция». Огонь он открыл, чтобы остановить машину. Чтобы пробить мотор. Только тогда, когда он увидел задние огни, он якобы догадался, что эта старая машина не является полицейской.

Но повреждения «Жигулей» указывают на то, что он целился не только в мотор.

Поскольку машина ехала дальше, Таррасте решил, что тяжелых последствий нет.

К головной боли добавилось сердцебиение. Во рту пересохло.

Человек с автоматом пошел в сторону дачи. Он видел, как полиция подъехала на перекресток. Он думал, что полиция уже установила его личность и то, что у него имеется мощное оружие. Он боялся, что его застрелят. Поэтому он решил стрелять сам, чтобы полицейские спрятались в канаве. По звукам он понял, что на помощь полиции прибыли дополнительные силы, как было видно — группа быстрого реагирования. Он снова открыл огонь. Он не может объяснить, почему.