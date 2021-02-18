В Кремле назвали поспешным и явно ангажированным требование ЕСПЧ освободить Навального

«Мы не ищем никакой конфронтации, но подобные решения, их поспешность, ангажированность вызывает много вопросов. Еще раз хочу отослать к заявлению Минюста, который заявил о неправомерности этого решения для нашего суда», - цитирует Пескова «Дождь».

В то же время он отметил, что Россия не рассматривает вопрос о выходе из Совета Европы, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Решение ЕСПЧ о требовании незамедлительного освобождения Навального рамках обеспечительных мер было принято по заявлению от 20 января, то есть еще до замены политику условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, когда Навальный был в статусе задержанного. 16 февраля палата из семи судей, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы, удовлетворила ходатайство о применении срочных мер.

39-е правило Регламента ЕСПЧ применяется крайне редко, и «все абсолютно страны это правило исполняют», прокомментировал решение суда директор ФБК Иван Жданов. Это экстренный механизм, когда суд считает, что до основного судебного разбирательства нужно принять срочные меры, которые касаются жизни и здоровья человека.