Картина дня: ужесточение ограничений, умер Андрей Мягков и вакцинация учителей

Правительство объявило решение о новых ограничениях

В 12.00 состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 996 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8517 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 996, то есть 11,7 от общего количества. Читать далее...

Студия Postimees: все хуже, чем в мрачном прогнозе?

Эстония вышла на первое место в ЕС по темпам роста заболеваемости коронавирусом. К середине марта ученые прогнозируют до 1500 зараженных в день. Готов ли Таллинн действовать решительно, без колебаний? Ситуацию прокомментировал в студии Postimees мэр столицы Михаил Кылварт. Смотрите интервью в повторе!

В Эстонии стали распространяться поддельные сертификаты о вакцинации

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, в последние дни в Эстонии стали распространяться поддельные сертификаты, подтверждающие, что человек прошел вакцинацию от коронавируса, хотя на самом деле ничего подобного не было. Читать далее...

Пентус-Розиманнус хочет ограничить транжирство в министерствах

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус хочет сотворить чудо: посреди коронакризиса она хочет вновь обратить государство на путь бюджетной дисциплины. Поскольку новое правительство объявило налоговый мир, т.е. в течение двух лет налоги повышаться не будут, смекалка говорит, что для приведения бюджета в равновесие, придется меньше тратить. Читать далее...

В суде впервые прозвучала версия самого лихулаского стрелка

Микк Таррасте утверждал на следствии, что когда вечером 6 июня прошлого года он съехал на своем автомобиле в канаву, остановившийся рядом с ним мотоциклист прокричал: «Стой, стрелять буду!» «Жигули», в которых находились бабушка, дедушка и трое их внуков, он принял за полицейскую машину. Читать далее...

Умер Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщили РБК в пресс-службе МХТ им. Чехова. По словам представителя театра, ему не известна причина смерти. Читать далее...

В крови найденной мертвой 26-летней женщины был обнаружен как «колпачок», так и амфетамин

В понедельник полиция задержала двух мужчин, из-за действий которых наркотики попали в руки 26-летней женщины. Та, к сожалению, скончалась после их употребления. Ее тело было обнаружено в квартире на улице Вакзали в Вильянди. Вчера прокуратура ходатайствовала об аресте 32-летнего и 41-летнего мужчин, суд удовлетворил это ходатайство. Читать далее...

Директор школы: в договоре нет пункта о том, что невакцинированный учитель не может работать

В ситуации, когда ежедневные показатели заражаемости не проявляют признаков снижения, а научный совет рекомендовал перевести все школы после каникул на неделю на дистанционное обучение, многие школы считают этот вариант неприемлемым, поскольку удаленное обучение увеличивает рабочую нагрузку и без того пребывающих в состоянии выгорания учителей и ставит в трудное положение учеников. Директор Таллиннской реальной школы Эне Саар сказала в студии Postimees, что на сегодняшний день к опорным специалистам обращается столько же детей, сколько обычно в конце года. Читать далее...

Айвар Мяэ после оправдательного приговора: этот процесс разрушил мою жизнь

Харьюский уездный суд отменил штраф в размере 400 евро, назначенный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства. Затраты на защиту в размере 9200 евро будут ему возмещены. Читать далее...

Хейки Наби: я никогда сознательно не употреблял ни одного из запрещенных веществ

Эстонский борец, серебряный медалист Олимпийских игр Хейки Наби на состоявшейся в четверг пресс-конференции заверил, что никогда сознательно не употреблял ни одного из запрещенных веществ. В среду стало известно, что его тест на допинг оказался положительным. Читать далее...

Душегуб наблюдает за судебным процессом с ледяным спокойствием

После небольшого перерыва Микк Таррасте, невероятно высокий, в длинном белом свитере и наручниках, под бдительным надзором конвоя прошествовал в большой зал пярнуского Дом правосудия на улице Кунинга, чтобы вновь - с каменным лицом - наблюдать, как над ним вершится правосудие. Читать далее...

Больница: почти 20 процентов приглашенных на вакцинацию учителей не пришли на прививку

Западно-Таллиннская центральная больница начала в среду вакцинацию таллиннских работников образования. Читать далее...