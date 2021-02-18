Будущий тракторист: пока ждешь экзамена на права, все забудешь

Тренироваться дорого

“6 декабря я сдал теорию, и у меня сейчас пауза - три месяца и восемь дней до экзамена, - рассказал Артур Моора. - На курсах дается всего пять часов вождения трактора с прицепом. И это не какой-то маленький, это нормальный большой трактор. И после пяти часов вождения я должен только через три месяца идти сдавать экзамен? Парковку на тракторе с прицепом?”

Чтобы навыки не терялись, придется брать дополнительные уроки. Но один час вождения на тракторе стоит 85 евро.

По словам Артура, в похожей ситуации в Ида-Вирумаа находятся те, кто учится на водителя-дальнобойщика и водителя автобуса. Причина, по его мнению, в том, что экзаменаторов просто недостаточно.

Департамент: можно сдать экзамен быстрее

С января прошла реорганизация, в ходе которой три департамента - водных путей, авиации и шоссейных дорог объединились в одно учреждение - Департамент транспорта. Соответственно, водительские права теперь выдает это новое учреждение.

Тармо Ванамыйза, начальник экзаменационного отдела Департамента транспорта не стал комментировать предположение, что в департаменте не хватает сотрудников.

“На сегодняшний день до мая нарвские автошколы заказали в экзаменационном центре 18 экзаменов категории T. Первое свободное время - 9 апреля, то есть через месяц и две недели”, - ответил он.

По словам Тармо Ванамыйза, в Нарве ученикам также приходится долго ждать очереди на экзамен из-за того, что автошколы не бронируют заранее время экзамена для них, и ученику приходится делать это самостоятельно, после обучения.

“Было бы правильно записать ученика на экзамен в самом начале учебы (особенно в случае тяжелой техники) по согласованию с ним, и тогда человек сможет сдать экзамен в кратчайшие сроки после окончания автошколы”, - добавил руководитель экзаменационного отдела.

Экзаменаторы простаивают 124 дня в году

Забронировать время экзамена может как автошкола, так и сам ученик. Виктория Шумарова, член правления автошколы Narva Autom, в которой учился Артур, сказала, что у автошкол есть право, но не обязанность бронировать для своих учеников время для сдачи экзамена. Для автошколы сложно заранее предугадать, сколько учеников будут готовы сдавать экзамен к определенной дате - может получиться, что автошкола забронирует время напрасно.

“Мы собираемся в будущем бронировать время, но пока мы этого не делали”, - сказала Виктория Шумарова.

По словам руководителя автошколы, время ожидания экзамена для каждого ученика бывает разное. Если кто-то переносит экзамен, освобождается место, и экзамен можно сдать быстрее.

С другой стороны, отмечает Виктория Шумарова, проблемы создают люди, которые молча пропускают экзамены.

Ранее Тармо Ванамыйза сообщал, что за 2020 год не явились на экзамены, не предупредив об этом заранее, 745 человек. Если сложить вместе всё упущенное время, получится 124 рабочих дня простоя экзаменаторов за год. Если бы люди в таких случаях сообщали об отсутствии заранее, их временем могли бы воспользоваться другие, и очереди стали бы меньше.

Виктория Шумарова считает, что длинные очереди на экзамен образуются по многим причинам.