Человека лишили эстонского гражданства: он получил его обманным путем

Правительство по предложению Министерства внутренних дел лишило гражданства человека, получившего его по натурализации, но обманным путем. Эксперты Департамента полиции и погранохраны выяснили с помощью графологической экспертизы, что он не сам сдал экзамен по эстонскому языку, необходимый для получения гражданства.

Поскольку человек представил ложные данные о своем владении эстонским языком и не использовал возможность в течение более чем четырех лет сдать экзамен по эстонскому языку, МВД предложило правительству лишить его гражданства.

Также на состоявшемся в четверг заседании правительство поддержало предложение МВД не предоставлять эстонское гражданство троим ходатаям, имеющим неоднократные судимости.

Правительство поддержало предложение МВД не предоставлять эстонское гражданство ходатаю, имевшему две уголовные судимости и совершившему три проступка. Судимости ходатая к настоящему моменту погашены.

Правительство также поддержало предложение МВД не предоставлять гражданство еще двум заявителям, первый из которых имел две судимости за уголовные преступления и совершил два проступка. Его судимости к настоящему моменту погашены. Второй заявитель был дважды осужден за совершение уголовного преступления и совершил два проступка. Его судимости также к настоящему моменту погашены.