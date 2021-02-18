Кризисная комиссия обратилась к школьникам и их родителям

Кризисная комиссия Ляэнеского региона отметила, что поскольку увеличилось число заразившихся в семье, на рабочем месте и в учебных заведениях, важно, чтобы с учетом предстоящих каникул люди вели себя разумно и ответственно. Департамент здоровья, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны напоминают, что помешать распространению вируса можно только соблюдая социальную дистанцию.

Председатель Ляэнеской региональной кризисной комиссии Хейки Соодла сказал, что соблюдение ограничений нужно не для ведомств, а для того, чтобы непосредственно помешать распространению коронавируса. «Если бы все люди смогли соблюдать социальную дистанцию две недели, вирус исчез бы», - сказал Соодла.

Кризисная комиссия видит в школьных каникулах высокий риск передачи вируса пожилым людям во время семейных встреч. «Бабушки с дедушками входят в группу риска, у которой заболевания протекают в более тяжелой форме и которой поэтому может требоваться госпитализация. Постараемся еще продержаться, давайте соблюдать социальную дистанцию, использовать для общения с бабушками и дедушками электронные каналы и не передавать вирус своим близким», - сказал он.

Глава Ляэнеского региона департамента здоровья Кадри Юхкам сказала, что запланированные на каникулы зарубежные поездки по возможности следует отменить или отложить. Осторожность требуется и при поездках в другие уезды. «Поскольку сейчас в Эстонии прекрасная зимняя погода и снежные условия, советуем семьям воспользоваться шансом и отправиться вместе с детьми кататься на коньках, санках или лыжах. Обязательно нужно избегать собраний в помещении, дней рождения с большим количеством гостей, центров с батутами или игровых центров. Стоит также избегать многолюдных водных центров и спа», - сказала Юхкам.

Про словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, полиция сделает все возможное, чтобы помешать распространению вируса. «Полицейские помогают департаменту здоровья и следят за ношением масок и соблюдением дистанции в предприятиях. Хотя при исполнении своих служебных обязанностей мы видим, что большинство понимает причины ограничений, носит маски и старается своим поведением помешать распространению вируса, мы, к сожалению, фиксируем и нарушения».

Полиция также следит за соблюдением изоляции больными и контактными. «Мы звоним людям и по просьбе департамента здоровья при необходимости приходим к ним домой, чтобы убедиться, что они дома», - сказал Кыплас. Хотя в целом люди остаются дома, бывали случаи, когда люди покидали дом. «Я понимаю, что люди начинают уставать от кризиса, который длится уже почти год, но пребывание дома и соблюдение дистанции — это одна из самых мощных мер профилактики вируса», - сказал Кыплас.