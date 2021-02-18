Владимира Соловьева включили в список нежелательных лиц в Латвии за слова о Гитлере

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

Соловьев ответил, что обсудит случившееся со своим адвокатом, сообщает РИА «Новости».

«Надо теперь думать, на кого подавать в суд и с кем судиться. Потому что, видно, господин министр совсем не разобрался. Тем более, как я понимаю, наш канал там не транслируют, и он судит по Twitter сторонников Навального, а не по реальному тексту передачи, в которой звучала фамилия нацистского преступника Гитлера и не только его», - прокомментировал он решение главы МИД Латвии.

В передаче, как отметил ведущий, «идет полное осуждение нацизма», из чего он делает вывод о том, что министра ввели в заблуждение. «Теперь надо думать, куда подавать в суд. Потому что обвинить меня, еврея и антифашиста, в том, что я поборник нацизма, - это оскорбление памяти всех моих [родных], погибших на войне от рук нацистов"», - заявил Соловьев.

15 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный не заслуживает уважения. После этого он привел в пример немецкого диверсанта Отто Скорцени, а также Адольфа Гитлера. «Вот Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником, - сказал Соловьев. - Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно».

После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, попросив проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма. «Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник [Петру] Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», - заявил Рашкин.

Сам Соловьев заявил, что его высказывания не имеют отношения к реабилитации нацизма. «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», - отметил телеведущий. Он также выразил надежду на то, что в Генпрокуратуре «внимательно рассмотрят» жалобу на него, а самому Рашкину может грозить ответственность за ложный донос.