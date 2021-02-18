Еврокомиссия направила Эстонии письмо в связи с нарушением

Комиссия считает, что Эстония, Финляндия и Польша переняли директиву частично, и при этом некоторые положения не отражены во внутригосударственном законодательстве. Например, комиссия установила упущения в связи с общественными позициями относительно виновности. У трех государств-членов есть два месяца для ответа на письмо, в противном случае Еврокомиссия может принять решение о вынесении мотивированного мнения.