Объявлен конкурс писем "Письмо депортированному"

25 марта 1949 года Советская власть насильственно выслала из Эстонии более 20 000 жителей, среди них как горожане, так и селяне; как молодые, так и пожилые. Невинных людей заклеймили врагами. Многие из них погибли по причине нечеловеческих условий по пути в Сибирь или уже там. Большинство мартовских депортированных, к счастью, смогли вернуться на родину. Мы помним об этом, чтобы выразить уважение к жертвам, и чтобы это больше никогда не повторилось.

О конкурсе

Институт приглашает молодежь написать письмо из настоящего в прошлое – депортированному в Сибирь, который страдает от голода, холода и страха далеко от родины. Он не знает будущего. Он не может и предположить, что Советский Союз прекратит существовать в 1991 году и Эстония будет вновь свободна. Он не знает, освободят ли его, что будет с его семьей, страной и всей Европой. Автор, как человек будущего, знает об этом многое. Он может дать депортированному надежду, выразить свои эмоции и мысли, рассказать ему об истории Эстонии, ее развитии и свободном будущем, которое для него – настоящее.

Как писать?

Если кто-то из семьи был депортирован – напиши ему (ей).

Если нет, то напишите собирательному образу депортированного, которого ты лично не знаешь или выбери одного из людей, чьи воспоминания мы тебе предложим здесь (на эстонском).

Проверить данные о репрессировании граждан Эстонии можно в э-мемориале (имена вводить латиницей): https://www.memoriaal.ee/ru/, там есть дополнительная информация о репрессиях. Можешь использовать и прочие источники. Например, наш портал видео-историй https://kogumelugu.ee/ (введи в поиск „märtsiküüditamine“).

Письмо должно быть личным и не превышать объем в 6000 знаков с пробелами. Срок подачи работы на конкурс 20 марта 2021. Присылать по адресу: info@mnemosyne.ee. Писать можно на эстонском или русском языке. К работе надо добавить имя, фамилию, возраст, э-почту, телефон, название учебного заведения, а также имя и фамилию руководителя работы или советчика (если таковые были).

Авторы четырех лучших работ (и руководители работ) отправятся в бесплатную поездку по Литве, в рамках которой будут посещены исторические места, музеи и другие интересные локации. Транспорт, проживание и питание оплачиваются организатором. Свободное время гарантированно.

Достойные работы, не попавшие в первую четверку, претендуют на подарочные карточки книжного магазина стоимостью в 300 евро, а также хорошие книги от издательства Postimees.

Работы будут оцениваться жюри Эстонского института исторической памяти и Postimees. Все участники будут приглашены весной на прием.