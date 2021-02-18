Москва высылает эстонского дипломата

«Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решило таким образом показать лояльность Вашингтону и Брюсселю, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллинне. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество», - сказала Захарова на брифинге в четверг.