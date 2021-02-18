Москва высылает эстонского дипломата
Россия высылает из страны эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия властей страны, сообщила «Интерфаксу» глава МИД РФ Мария Захарова.
Россия высылает из страны эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия властей страны, сообщила «Интерфаксу» глава МИД РФ Мария Захарова.
«Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решило таким образом показать лояльность Вашингтону и Брюсселю, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллинне. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество», - сказала Захарова на брифинге в четверг.
«Российский ответ не заставил себя ждать - был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», - добавила она.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это не инициатива Москвы, а ответные действия.