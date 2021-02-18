Правительство продлило ограничение на ночную продажу алкоголя
Правительство сегодня решило продлить общегосударственный запрет на ночную продажу алкоголя до 31 марта.
Правительство сегодня решило продлить общегосударственный запрет на ночную продажу алкоголя до 31 марта.
Ограничение означает, что продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 10:00 во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, таких как рестораны, бары и ночные клубы.
Запрет не действует на борту самолетов, обслуживающих международные пассажироперевозки, в безопасной зоне международного аэропорта и зоне ожидания пассажирского терминала международного порта в пункте продажи, расположенном за воротами контроля безопасности. Ограничение также не распространяется на пользование мини-барами и завтраки для ночующих в гостиничных предприятиях посетителей.
По сообщению правительства, продление запрета на ночную продажу алкоголя необходим, поскольку коронавирус по-прежнему широко распространен в Эстонии, а интенсивность заболеваемости является крайне высокой.
Распоряжение правительства будет также опубликовано в Riigi Teataja и на сайте kriis.ee.