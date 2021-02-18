Чт, 18.02.2021
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Правительство продлило ограничение на ночную продажу алкоголя

Фото иллюстративное. ФОТО: Raul Mee

Правительство сегодня решило продлить общегосударственный запрет на ночную продажу алкоголя до 31 марта.

Ограничение означает, что продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 10:00 во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, таких как рестораны, бары и ночные клубы.

Запрет не действует на борту самолетов, обслуживающих международные пассажироперевозки, в безопасной зоне международного аэропорта и зоне ожидания пассажирского терминала международного порта в пункте продажи, расположенном за воротами контроля безопасности. Ограничение также не распространяется на пользование мини-барами и завтраки для ночующих в гостиничных предприятиях посетителей.

По сообщению правительства, продление запрета на ночную продажу алкоголя необходим, поскольку коронавирус по-прежнему широко распространен в Эстонии, а интенсивность заболеваемости является крайне высокой.

Распоряжение правительства будет также опубликовано в Riigi Teataja и на сайте kriis.ee.

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