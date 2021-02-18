В прошлом году убытки Viking Line в несколько раз превысили прибыль

Выручка концерна сократилась в прошлом году на 62 процента до 496,4 млн евро, сообщил Viking Line.

«С конца первого квартала прошло года среда деятельности была крайне неблагоприятной для компаний пассажирских судоперевозок, а экономические последствия были суровыми», - сказал исполнительный директор Viking Line Ян Хансес.

«В 2020 году вызов заключался в том, чтобы сохранить нашу деятельность, когда спрос испарился из-за ряда ограничений. Число пассажиров упало в марте, к концу года мы лишились четырех миллионов пассажиров», - сказал он.

«Мы за короткий срок увидели, как пропала по сути вся выручка, в то время, как по-прежнему пришлось нести существенную часть затрат. Из наших четырех сфер деятельности — грузоперевозки, перевозки легковых автомобилей, круизных пассажиров и пассажиров маршрутных рейсов — нормально функционировали только грузоперевозки», - отметил Хансес.

Чтобы максимально урезать затраты, компания в начале апреля временно отправила работников в отпуск. По сообщению Viking, убытки также позволили ограничить меры, введенные посредством агентства государственного экстренного снабжения Финляндии и агентства транспорта и связи Финляндии.

Концерн также получил госпомощь в Швеции (в форме кратковременной помощи) и в Эстонии (в различных формах).

Ликвидность обеспечивалась зимой 2020-2021 при помощи кредитов для поддержания ликвидности в размере 38,7 млн евро под залог гарантий от государства.

Осенью 2020 года в концерне произошло два несчастных случая: в сентябре судно Amorella село на мель в Аландском архипелаге, а в ноябре вблизи Мариехамна произошел инцидент с судном Viking Grace. Пострадало главным образом Amorella.