ФОТО: BBC News

Тбилисский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил ужесточить меру пресечения и заключить под стражу председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уходит в отставку. Об этом он заявил после решения тбилисского городского суда о заключении под стражу председателя крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Причиной своего решения Гахария назвал разногласия в команде. По его словам, Мелия никогда особо не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организатором вторжения в здание законодательного органа.

"Тем не менее, моя твердая позиция заключается в том, что в отношении одного человека неприемлемо даже исполнение законной, определенной правосудием меры, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан - или создает возможность для политической эскалации в стране", - заявил Гахария.

Подобные действия уместны только в том случае, если это не будет нести риски для граждан и не создаст оснований для эскалации в стране, добавил он.

"Поскольку мне, к сожалению, не удалось прийти к единому мнению вместе со своей командой по этому вопросу, я принял решение уйти с занимаемой должности", - подытожил премьер. По его словам, он надеется, что этот шаг будет способствовать снижению политической поляризации в стране.

В правящей партии уже назвали кандидата в следующие премьеры - министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили. Гарибашвили занимал должность премьер министра около двух лет, с ноября 2013-го до конца декабря 2015 года.

Вскоре после заявления премьера в МВД Грузии заявили, что ведомство откладывает связанные с делом Мелия запланированные мероприятия - по-видимому, имея в виду исполнение судебного решения.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал решение МВД абсолютно логичным, при этом призвав Мелия подчиниться закону. В ином случае, по словам Кобахидзе, власть обеспечит исполнение закона и заключение его под стражу.

Он выразил сожаление по поводу решения Гахария, отметив, что в команде дискутировали по поводу сроков исполнения судебного решения.

"У Георгия Гахария была отличная от других членов команды позиция по этому вопросу. Но, к сожалению, аргументы, которые бы подкрепили его позицию, мы не услышали, - заявил Кобахидзе. - Водоразделом стал вопрос, должно ли государство твердо показать лицо, как государство, или нет. Для остальных членов команды ответ был однозначным. Страна, где не обеспечено исполнение закона, особенно в условиях, когда виновные ставят страну перед такими грубыми вызовами, не состоится, как государство".

В офисе "Единого национального движения" заявление МВД встретили аплодисментами. Здесь в течение всей ночи дежурили оппозиционные лидеры и активисты, обещая оказать "мирное, но принципиальное" сопротивление попыткам правоохранителей привести в исполнение судебное решение и задержать оппозиционера.

"Мы не собираемся применять силу или прибегать к агрессии, но им придется применить силу и под знаменем верховенства закона задержать за неподчинение людей, в том числе и лидеров [оппозиции]. Не одного лидера, а многих", - сказал ранее телекомпании "Рустави-2" Гига Бокерия, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия".

Anadolu Agency Ника Мелия демонстративно снял с себя электронный браслет и отказывался внести залог.

Мелия после заявления МВД в очередной раз повторил требование оппозиции о проведении новых досрочных выборов, назвав это единственным выходом из кризиса. По его словам, оппозиция надеется на переговоры по этому вопросу с представителями правящей партии при посредничестве иностранных послов .

Он приветствовал решение Гахария уйти с должности, назвав это фактически признанием того, что власти планировали применить насилие в отношении собравшихся в офисе партии.

"С осторожным оптимизмом я отмечу, что, как видно, у ряда представителей "Грузинской мечты" наступило просветление. Я имею в виду, в этом случае, Гахария, который во второй раз не сделал шаг к кровопролитию, к которому, наверное, его призывали члены его команды", - сказал Мелия.

При этом, по его словам, Гахария не удастся смыть с себя пятно в связи с событиями 20 июня 2019 года.

Именно в связи с этими событиями в центре Тбилиси Мелия обвиняется в руководстве и организации групповых насильственных действий в ходе акции протеста, последовавшей за визитом российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию.

Тогда тысячи людей собрались у здания законодательного органа страны, возмущенные появлением Гаврилова в кресле спикера в грузинском парламенте на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Акция протеста переросла в стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, после того как часть из них попыталась прорвать полицейский кордон.

Гахария тогда возглавлял МВД, и именно его отставки требовали участники протестов, которые продолжались в центре Тбилиси в течение нескольких месяцев.

Решение суда

Накануне судья тбилисского городского суда Нино Чахнашвили согласилась с ходатайством прокуратуры, постановив ужесточить меру пресечения и заключить Мелия под стражу.

Прокуратура объясняла свое требование об ужесточении меры пресечения отказом оппозиционера выплатить дополнительно 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов) залога после того, как он демонстративно выбросил электронный браслет в ноябре прошлого года.

Защита Мелия назвала решение суда политическим.

"Это пример того, как используются суд и все структуры в качестве инструмента политического преследования. Очень постыдное решение. Само собой, это решение не было принято в суде, оно было принято в политическом руководстве", - сказал журналистам один из адвокатов Мелия Георгий Кондахишвили.

Сам Мелия следил за происходящим из офиса "Единого национального движения". Здесь же в знак поддержки Мелия собрались лидеры и активисты оппозиционных партий. Они, как и сам Мелия, считают действия следственных органов политически мотивированными.

"Я не выплачу [залог], и вы не сможете меня задержать", - заявил Мелия на брифинге 5 февраля, после того как прокуратура предупредила его о том, что залог должен быть выплачен в течение недели.

По его словам, он с уважением относится к государственным институтам, но система правосудия и парламент Грузии сегодня служат экс-председателю правящей партии Бидзине Иванишвили, которого оппозиция называет единоличным и неформальным правителем Грузии.

Ранее парламент Грузии, в работе которого не участвует большая часть оппозиционеров, считая выборы 31 октября прошлого года сфальсифицированными, лишил Мелия депутатского иммунитета.

Таким образом, депутаты дали согласие прокуратуре через суд требовать изменения меры пресечения и задержания оппозиционера.

Голосование проходило на фоне акции протеста активистов. Они принесли к парламенту колючую проволоку, которая, по их словам, символизирует сегодняшнюю реальность в Грузии.

Повторный залог

Согласно прокуратуре, 20 июня 2019 года часть протестующих напала на охраняющих здание парламента полицейских под руководством и при непосредственном участии Мелия.

AFP Акция протеста 20 июня 2019 года переросла в стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Летом 2019 года суд избрал в качестве меры пресечения оппозиционеру залог в размере 30 тысяч лари и целый ряд ограничений, в том числе и на публичные выступления в местах массового скопления людей. Позднее апелляционный суд обязал его носить электронный браслет.

Мелия выплатил залог и носил электронный браслет. Но в ноябре прошлого года на акции протеста против результатов парламентских выборов 31 октября, которые оппозиция считает сфальсифицированными, он демонстративно и под аплодисменты собравшихся снял браслет.

"Я не собираюсь носить этот браслет. Я этот браслет не ношу, потому что это символ несправедливости, это браслет насилия, который я больше не надену", - заявил оппозиционер.

Ответом следственных органов на эти действия стало ходатайство об избрании залога в размере 100 тысяч лари. Суд частично удовлетворил требование обвинения и увеличил сумму залога до 70 тысяч лари, то есть оппозиционер должен был внести дополнительно 40 тысяч лари. Выплатить эту сумму Мелия должен был в течение 50 дней.

Однако о том, что прокуратура намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения на заключение под стражу, ведомство заявило только в начале февраля, отметив, что для выплаты залога у оппозиционера есть одна неделя.

Оппозиция считает это подтверждением того, что следственные органы руководствуются не законом, а политической повесткой дня.

Новая волна протестов?

Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что все равны перед законом, и заключение под стражу - это выбор не властей, а самого оппозиционера, который отказался выплатить залог.

Между тем возможный арест лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии может привести к новой волне протестов в Грузии.

Выдвижение в следующие премьеры Ираклия Гарибашвили только подлило масло в огонь. В оппозиции считают это сигналом к тому, что правящая партия выбирает конфронтационный путь.

"Гарибашвили- это определенный символ репрессивной политики, потому что он всегда излучал насилие, противостояние и репрессии, - заявила Тина Бокучава, одна из членов "Единого национального движения". -Это заявление Иванишвили о том, что он хочет установить путинскую диктатуру в этой стране очередной марионеткой.

В правящей партии, тем временем, говорят, что решение о выдвижении Гарибашвили в премьеры было принято единогласно на заседании политсовета. Ираклий Кобахидзе, делая заявление о выдвижении Гарибашвили, назвал его выдающимся и опытным профессионалом, который успешно справится с вызовами, которые стоят перед Грузией.

Сам Гарибашвили среди вызовов, которые требуют быстрого решения, назвал безработицу и бедность. Он также пообещал быстро восстановить порядок, который, по его словам, необходим для того, чтобы страна продолжила нормальное функционирование в рамках конституции.

Ираклий Гарибашвили считается одним из верных соратников бывшего председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

После смены власти в Грузии в 2012 году Гарибашвили занимал пост министра внутренних дел. В ноябре 2013 года он сменил ушедшего в отставку Бидзину Иванишвили на посту премьера. В декабре 2015 года он заявил о своей отставке.

В политику Гарибашвили вернулся только в 2019 году в качестве политического секретаря правящей партии. С сентября того же года он возглавлял оборонное ведомство.

По грузинской конституции, парламент в двухнедельный срок после ухода премьер-министра в отставку должен выразить доверие представленному кандидатом в премьеры правительству.