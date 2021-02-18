Пропавшая в Таллинне 76-летняя женщина нашлась
В четверг поздно вечером полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 76-летней Виктории-Гизелы, которая в полдень покинула место жительства в Таллинне и пропала.
В четверг поздно вечером полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 76-летней Виктории-Гизелы, которая в полдень покинула место жительства в Таллинне и пропала.
Полицейские патрули искали женщину в окрестностях как ее нынешнего домом, так и того, в котором она жила раньше, но так и не смогли найти. Поиски осложнились еще и тем, что у пропавшей не было с собой мобильного телефона и документов.
В пятницу рано утром пресс-служба полиции сообщила, что Виктория-Гизела была найдена этой ночью. С ней все в порядке.