Пт, 19.02.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пропавшая в Таллинне 76-летняя женщина нашлась
1 мин для прочтения

Пропавшая в Таллинне 76-летняя женщина нашлась

Politseiauto. Foto on illustratiivne. ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В четверг поздно вечером полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 76-летней Виктории-Гизелы, которая в полдень покинула место жительства в Таллинне и пропала.

Полицейские патрули искали женщину в окрестностях как ее нынешнего домом, так и того, в котором она жила раньше, но так и не смогли найти. Поиски осложнились еще и тем, что у пропавшей не было с собой мобильного телефона и документов.

В пятницу рано утром пресс-служба полиции сообщила, что Виктория-Гизела была найдена этой ночью. С ней все в порядке.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back