В Таллинне пропала 76-летняя женщина

Когда Виктория-Гизела уходила из своего дома в Пирита, на ней было полупальто со светло-фиолетовым меховым воротником, темно-синие спортивные штаны и черные полусапожки, а также серая вязаная шапка с изображением птицы. Она передвигается с палками для скандинавской ходьбы.

Полицейские патрули искали женщину как рядом с ее нынешним, так и рядом с предыдущим домом, но до сих пор не смогли найти. Поиски осложняются еще и тем, что у нее нет с собой мобильного телефона и документов.