В Таллинне пропала 76-летняя женщина
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 76-летней Виктории-Гизелы, которая сегодня в полдень покинула свое место жительства в Таллинне.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 76-летней Виктории-Гизелы, которая сегодня в полдень покинула свое место жительства в Таллинне.
Когда Виктория-Гизела уходила из своего дома в Пирита, на ней было полупальто со светло-фиолетовым меховым воротником, темно-синие спортивные штаны и черные полусапожки, а также серая вязаная шапка с изображением птицы. Она передвигается с палками для скандинавской ходьбы.
Полицейские патрули искали женщину как рядом с ее нынешним, так и рядом с предыдущим домом, но до сих пор не смогли найти. Поиски осложняются еще и тем, что у нее нет с собой мобильного телефона и документов.
Полиция просит всех, кто видел Викторию-Гизелу или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.