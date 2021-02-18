Чт, 18.02.2021
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В Таллинне пропала 76-летняя женщина

Виктория-Гизела. ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 76-летней Виктории-Гизелы, которая сегодня в полдень покинула свое место жительства в Таллинне.

Когда Виктория-Гизела уходила из своего дома в Пирита, на ней было полупальто со светло-фиолетовым меховым воротником, темно-синие спортивные штаны и черные полусапожки, а также серая вязаная шапка с изображением птицы. Она передвигается с палками для скандинавской ходьбы.

Полицейские патрули искали женщину как рядом с ее нынешним, так и рядом с предыдущим домом, но до сих пор не смогли найти. Поиски осложняются еще и тем, что у нее нет с собой мобильного телефона и документов.

Полиция просит всех, кто видел Викторию-Гизелу или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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