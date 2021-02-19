Убийство в Ласнамяэ: дело отправлено в суд

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко в убийстве 26-летнего мужчины перед баром в столичном районе Ласнамяэ 22 августа прошлого года. Третий мужчина, 31-летний Максим Васильев, участвовавший в преступлении, обвиняется в серьезном нарушении общественного порядка.

Согласно собранным в ходе досудебного разбирательства материалам, рано утром 22 августа прошлого года конфликт между обвиняемым Глуховченко и 31-летней женщиной впервые возник в баре на улице Ляэнемере-теэ в Таллинне. При этом обвиняемый ударил женщину, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству посетителей бара.

Через некоторое время на улице перед баром возник конфликт между мужем женщины, 26-летним мужчиной, и обвиняемыми. Выяснение отношений переросло в потасовку.

Согласно обвинению, в ходе событий перед баром Глуховченко также ударил ножом 39-летнего таксиста, который, к счастью, не получил серьезных травм. В конце концов, обвиняемые скрылись с места происшествия, а прохожие позвонили в Центр тревоги.

Скорая помощь доставила тяжелораненого 26-летнего мужчину в больницу, где через час он скончался от полученных травм. Васильев был задержан полицией 25 августа, Гайдаленко - 31 августа, а Глуховченко - латвийской полицией под Ригой 24 октября.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, которая вела уголовное дело, свою роль в трагической череде событий сыграл и алкоголь.

«Конфликт возник рано утром между людьми, распивавшими алкоголь в баре. Стремительно развивавшиеся события закончились ударом ножом, в результате которого погиб молодой мужчина», - сказала Круузимяги.