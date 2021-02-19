За сутки в Эстонии выявлено 952 зараженных, четверо скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6380 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 952, то есть 14,9% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6380 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 952, то есть 14,9% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 444 человек. В Харьюмаа 304 новых случая приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 136, на Сааремаа — 79, в Тартумаа — 74, в Пярнумаа — 58, в Ляэне-Вирумаа — 36, в Вырумаа — 32, в Вильяндимаа — 21, в Валга-, Рапла- и Ярвамаа — по 13, в Йыгевамаа — восемь, в Пыльвамаа — семь, на Хийумаа — пять и в Ляэнемаа — два новых случая. В случае 11 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 698,96 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,3% от общего количества сделанных тестов.
За сутки в больницах открыли 50 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 508 пациентов. Четверо скончались.
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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии вакцинировали 57 543 человека, две дозы вакцины получили 24 827 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 57 543 человека, из которых 24 827 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 265 093 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 3 596 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 486.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Действующие в Эстонии ограничения во многом позволяют людям продолжать обычную жизнь. Каждый человек своим ответственным поведением может внести вклад в разрешение кризиса, связанного с COVID-19. Чтобы предотвратить вызванную коронавирусом инфекцию, необходимо, в первую очередь, тщательно соблюдать гигиену рук и дистанцию, носить маску и не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.