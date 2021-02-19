В Ляэне-Вирумаа обнаружен птичий грипп

Ограничения установлены для птичников с содержанием более 70 голов: птиц нельзя вывозить или ввозить, до ликвидации вспышки ограничено передвижение людей и транспорта.

Первые сообщения о падеже птиц поступили 17 февраля, пробы были взяты немедленно. «Лабораторные исследования показали, что это особо заразный штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Этот штамм не представляет угрозы для людей, но причиняет экономический ущерб: из-за вируса приходится проводить забой всей содержащейся на птичнике птицы, поскольку лечения от этого заболевания нет»,- пояснила замдиректора Сельскохозяйственно-продовольственного департамента (PTA) Хеле-Май Саммель.

Затем PTA проводит полную очистку и дезинфекцию птичника, после чего через определенный период времени можно восстановить содержание птиц. Можно ходатайствовать о компенсации за погибшую птицу.