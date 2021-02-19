В Ляэне-Вирумаа обнаружен птичий грипп
Особо опасный штамм вируса птичьего гриппа обнаружен у птиц птичника OÜ Telo Talu в волости Виру-Нигула (Ляэне-Вирумаа).
Особо опасный штамм вируса птичьего гриппа обнаружен у птиц птичника OÜ Telo Talu в волости Виру-Нигула (Ляэне-Вирумаа).
Ограничения установлены для птичников с содержанием более 70 голов: птиц нельзя вывозить или ввозить, до ликвидации вспышки ограничено передвижение людей и транспорта.
Первые сообщения о падеже птиц поступили 17 февраля, пробы были взяты немедленно. «Лабораторные исследования показали, что это особо заразный штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Этот штамм не представляет угрозы для людей, но причиняет экономический ущерб: из-за вируса приходится проводить забой всей содержащейся на птичнике птицы, поскольку лечения от этого заболевания нет»,- пояснила замдиректора Сельскохозяйственно-продовольственного департамента (PTA) Хеле-Май Саммель.
Затем PTA проводит полную очистку и дезинфекцию птичника, после чего через определенный период времени можно восстановить содержание птиц. Можно ходатайствовать о компенсации за погибшую птицу.
По словам Саммель, PTA контролирует все птицеводческие хозяйства в радиусе до десяти километров от хутора. «Птицеводов волостей Хальяла, Виру-Нигула и Раквере мы просим держать птиц в закрытых помещениях и не допускать их контакта с водоплавающими и дикими птицами или посторонними людьми. Если вы заметили какие-либо признаки болезни у птиц, немедленно сообщите об этом своему ветеринару», - пояснила Саммель.