Кто оплачивает расходы по содержанию домашнего офиса - работник или работодатель?

Как возместить расходы?

Для возмещения расходов на домашний офис существуют различные соглашения. Поскольку удаленная работа в значительной степени не регулируется, права и обязанности работника и работодателя при работе на дому (включая компенсацию) должны быть четко согласованы, чтобы избежать потенциальных споров и разногласий, и изложены в письменной форме, чтобы избежать последующих проблем с проверкой. Самая распространенная проблема заключается в том, что расходы работодателя не могут полностью рассматриваться как расходы, связанные с бизнесом.

Что и как компенсируется?

​Инструменты - компьютерные и офисные принадлежности.

Для работодателя кажется логичным предоставить сотруднику соответствующие инструменты для повседневной работы в офисе. Этот подход в принципе не должен быть иным, если сотрудник выполняет свои обязанности (частично) вне офиса. Нет закона, по которому работающие удаленно находились бы в невыгодном положении по сравнению со своими коллегами, остающимися в офисе.

Обстановка домашнего офиса

Работая на дому, сотрудник обычно использует элементы интерьера, необходимые для работы, и в личных целях. Поэтому разумно договориться с работодателем, в какой степени он будет нести расходы на меблировку. Здесь это должно быть основано на реальных обстоятельствах: неоправданно выставлять работодателю счет за покупку рабочего стола, если он также используется сотрудником для личных нужд.

Были прецеденты, когда расходы на меблировку домашнего офиса полностью включались в расходы компании, но это предполагает, что соответствующие элементы меблировки предназначены только для выполнения рабочих задач. Самый простой способ избежать споров - когда все необходимые для работы элементы интерьера находятся в одном помещении, используемом только для работы.

Прочие расходы, связанные с работой на дому

Рекомендуется решить вопрос, возмещает ли работодатель работнику и в какой мере коммунальные расходы, интернет и телефонные счета, а также другие расходы, связанные с работой в домашнем офисе. Многое невозможно оценить объективно и беспристрастно, поэтому стороны должны прийти к разумным и реалистичным соглашениям о компенсации. Например, стороны могут договориться, что работодатель возместит работнику половину счета за интернет, половину счета за отопление и так далее.

Сюда же относится покупка канцелярских принадлежностей, настольной лампы и пр.