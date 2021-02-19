Кто оплачивает расходы по содержанию домашнего офиса - работник или работодатель?
Еще десять лет назад было само собой разумеющимся, что все сотрудники приходили в офис в восемь утра и уходили в пять вечера. Современные технологии и образ жизни способствуют более гибкому подходу к рабочему времени и месту выполнения своих служебных обязанностей. Подлил масла в огонь и коронакризис. Консультант бюро недвижимости Uus Maa Кристи Тамм объясняет порталу Kodustiil, может ли и на каких основаниях работодатель компенсировать расходы на содержание домашнего офиса.