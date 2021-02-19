Командующий Силами обороны ушел на самоизоляцию
Командующий Силами обороны ушел на самоизоляцию, сообщила в пятницу пресс-служба генштаба Сил обороны
Командующий Силами обороны ушел на самоизоляцию, сообщила в пятницу пресс-служба генштаба Сил обороны
Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем контактировал с больным коронавирусом. Поэтому в соответствии с действующими правилами он ушел на самоизоляцию и продолжит руководить вооруженными силами удаленно.
«Мы все должны сделать свой вклад в предотвращение распространения коронавируса. И даже если ты здоров, но был вблизи зараженного, стоит ограничить контакты с другими людьми. Чувствую себя хорошо и продолжу руководство вооруженными силами из изоляции», – сказал генерал-лейтенант Херем.
Он также сообщил о своем намерении пройти процедуру вакцинации: «Собираюсь привиться и жду, когда до меня дойдет очередь – это позволит снизить риск заболевания и избежать изоляции».