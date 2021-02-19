Командующий Силами обороны ушел на самоизоляцию

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем контактировал с больным коронавирусом. Поэтому в соответствии с действующими правилами он ушел на самоизоляцию и продолжит руководить вооруженными силами удаленно.

«Мы все должны сделать свой вклад в предотвращение распространения коронавируса. И даже если ты здоров, но был вблизи зараженного, стоит ограничить контакты с другими людьми. Чувствую себя хорошо и продолжу руководство вооруженными силами из изоляции», – сказал генерал-лейтенант Херем.