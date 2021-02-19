Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open

В 1/2 финала соревнования он обыграл шестую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса - 6:4, 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

В настоящее время Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, однако он гарантированно поднимется на третью строчку по окончании Australian Open.

В финале турнира Медведев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее в полуфинале одолел россиянина Аслана Карацева.

Для 25-летнего Медведева это будет первый за всю карьеру финал в Australian Open и второй - на турнирах Большого шлема: в 2019 году он дошел до финала US Open, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Что касается 33-летнего Джоковича, он является 17-кратным победителем турниров Большого шлема. В том числе он восемь раз выиграл Australian Open и является действующим его победителем.

Ранее Медведев и Джокович встречались в официальных матчах семь раз, счет победам - 4-3 в пользу сербского теннисиста.

Между тем, победой над Циципасом Медведев продлил свою беспроигрышную серию (началась в октябре 2020 года) до 20 матчей.