Ученые бьют тревогу: у детей во время пандемии портится зрение

Вы хорошо видите или с напряжением вглядываетесь в экран, чтобы прочитать этот текст? Может быть, ваше зрение в последнее время ухудшилось? Из-за социальной изоляции, обучения и работы на удаленке мы чаще смотрим на экраны компьютеров, планшетов и смартфонов. Кроме того, большинство людей во время пандемии почти не выходят на улицу. Постоянное фокусирование на объектах, расположенных вблизи, и нехватка дневного света влияют на зрение.

Близорукость развивается в детстве

Малоподвижность и активное использование гаджетов особенно плохо сказывается на детях и их зрении. Согласно результатам недавних исследований из Нидерландов и Китая, во время пандемии резко возросла близорукость, особенно у детей. Ученые называют это явление "карантинной миопией".

В Китае, например, данные обследований более чем 120 тысяч школьников в возрасте от 6 до 13 лет показал, что в "год короны" число детей, страдающих близорукостью, резко возросло. Согласно исследованию, особенно у детей в возрасте 6-8 лет миопия диагностировалась в три раза чаще, чем в предыдущие годы. В этой возрастной группе острота зрения ухудшилась примерно на 0,3 диоптрии.

Резкое ухудшение зрения среди детей настораживает еще и потому, что уже в ранней юности становится ясно, будет ли человек страдать близорукостью и нуждаться в средствах для коррекции зрения. Близорукость сохранится на всю жизнь. Она обычно начинает развиваться в младшем школьном возрасте и с годами усиливается. Чем раньше начнется этот процесс, тем хуже будет зрение. Тяжелая миопия увеличивает риск отслоения сетчатки, развития катаракты из-за повышения внутриглазного давления и даже полной потери зрения с возрастом.

Чем лучше образование, тем хуже зрение

По прогнозам Института зрения имени Брайена Холдена, к середине века около пяти миллиардов человек, примерно половина населения мира, будут страдать близорукостью. Прежде всего в промышленно развитых странах число людей с миопией за последние десятилетия быстро увеличилось. Это связано с изменившимся образом жизни. Исследователи выявили также прямую связь между растущими возможностями получения образования и ухудшением зрения: чем выше уровень образования, тем больше риск близорукости. "В основном это связано с очень ранним и интенсивным использованием компьютеров, смартфонов и планшетов в ущерб свободному времени на свежем воздухе", - подчеркивает профессор Николь Этер (Nicole Eter), директор офтальмологической клиники Мюнстерского университета.

В Азии количество близоруких детей и подростков выше среднего. Например, после Второй мировой войны около 20-30 процентов 20-летних жителей Гонконга, Тайваня и Южной Кореи страдали миопией. Сегодня их более 80 процентов. В Китае четверо из пяти подростков близоруки. В некоторых странах Азии этот показатель достигает 95 процентов. В Европе этот дефект зрения наблюдается у около половины людей в молодом возрасте.

Дистанция и дневной свет снижают риск миопии