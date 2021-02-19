Картина дня: злоключения студентов Taltech, туманное будущее фоторадаров и более 900 зараженных
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6380 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 952, то есть 14,9% от общего количества. Читать далее...
Стартап-компания Handies создала решение, которое дает возможность зарабатывать дополнительные деньги с помощью своих навыков. По подсчетам стартапа, человек, работающий 20 часов в неделю, может зарабатывать до 2800 евро в месяц. Читать далее...
В Таллиннском техническом университете (Taltech) разразился нешуточный скандал: четверо студентов, не сдавших экзамен по одному и тому же предмету четыре раза, были вынуждены добровольно покинуть университет без диплома. Читать далее...
Если в этом году не будет принят закон, дающий местным самоуправлениям право на использование камер контроля скорости, такие камеры исчезнут с улиц Таллинна. Читать далее...
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал в студии Postimees, что в четверг вечером мы достигли положения, когда первую дозу вакцины от Covid-19 получило большее число людей, чем известное нам число переболевших. По словам министра, мы находимся в последней фазе пандемии и при помощи вакцинации сможем преодолеть этот кризис. Читать далее...
Решение правительства для воспрепятствования распространению коронавируса закрыть на две недели спа и водные центры вызывает недоумение у связанных с сектором предпринимателей, поскольку крупной дотации из-за остановленной государством деятельности ждать не приходится. Читать далее...
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала сегодня во время совместной пресс-конференции со своей эстонской коллегой Каей Каллас, что отдельные высказывания политиков не могут испортить хорошие отношения двух стран. Читать далее...
Согласно решению правительства, Эстония закупит 1800 доз противовирусного препарата «ремдесивир», который используется в больницах для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом: лекарство прибудет в нашу страну в следующую среду. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас направила письмо Центральному союзу работодателей и Эстонской торгово-промышленной палате с просьбой посодействовать соблюдению препятствующих распространению COVID-19 мер на рабочих местах. Читать далее...
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд дело об убийстве, произошедшем в августе прошлого года на Ляэнемере-теэ в Таллинне. Читать далее...
В Эстонии существует несколько государственных определений того, когда человек, образно выражаясь, беден как церковная мышь. Недавнее исследование заработной платы выявило сумму, которую жители Эстонии считают необходимой для проживания. Читать далее...
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