Картина дня: злоключения студентов Taltech, туманное будущее фоторадаров и более 900 зараженных

За сутки в Эстонии выявлено 952 зараженных, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6380 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 952, то есть 14,9% от общего количества. Читать далее...

Созданное эстонцами новое приложение помогает заработать дополнительно до 700 евро в неделю!

Стартап-компания Handies создала решение, которое дает возможность зарабатывать дополнительные деньги с помощью своих навыков. По подсчетам стартапа, человек, работающий 20 часов в неделю, может зарабатывать до 2800 евро в месяц. Читать далее...

Четверо студентов Taltech остались без диплома: проблема в их лени или в требовательности преподавателя?

В Таллиннском техническом университете (Taltech) разразился нешуточный скандал: четверо студентов, не сдавших экзамен по одному и тому же предмету четыре раза, были вынуждены добровольно покинуть университет без диплома. Читать далее...

Будущее предупредительных штрафов с камер измерения скорости остается туманным

Если в этом году не будет принят закон, дающий местным самоуправлениям право на использование камер контроля скорости, такие камеры исчезнут с улиц Таллинна. Читать далее...

Танель Кийк: держать общество закрытым - очень дорого, это может быть лишь временной мерой

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал в студии Postimees, что в четверг вечером мы достигли положения, когда первую дозу вакцины от Covid-19 получило большее число людей, чем известное нам число переболевших. По словам министра, мы находимся в последней фазе пандемии и при помощи вакцинации сможем преодолеть этот кризис. Читать далее...

Собственники спа об ограничениях: мы уже привыкли к тому что мы закрыты

Решение правительства для воспрепятствования распространению коронавируса закрыть на две недели спа и водные центры вызывает недоумение у связанных с сектором предпринимателей, поскольку крупной дотации из-за остановленной государством деятельности ждать не приходится. Читать далее...

Санна Марин: заявления отдельных политиков не могут испортить отношения Эстонии и Финляндии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала сегодня во время совместной пресс-конференции со своей эстонской коллегой Каей Каллас, что отдельные высказывания политиков не могут испортить хорошие отношения двух стран. Читать далее...

На следующей неделе в Эстонию поступит 1800 доз ремдесивира

Согласно решению правительства, Эстония закупит 1800 доз противовирусного препарата «ремдесивир», который используется в больницах для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом: лекарство прибудет в нашу страну в следующую среду. Читать далее...

Кая Каллас обратилась к работодателям: позвольте людям работать удаленно

Премьер-министр Кая Каллас направила письмо Центральному союзу работодателей и Эстонской торгово-промышленной палате с просьбой посодействовать соблюдению препятствующих распространению COVID-19 мер на рабочих местах. Читать далее...

Убийство в Ласнамяэ: дело отправлено в суд

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд дело об убийстве, произошедшем в августе прошлого года на Ляэнемере-теэ в Таллинне. Читать далее...

Жизнь в Эстонии: размер минимальной зарплаты сильно отстает от необходимой для проживания суммы

В Эстонии существует несколько государственных определений того, когда человек, образно выражаясь, беден как церковная мышь. Недавнее исследование заработной платы выявило сумму, которую жители Эстонии считают необходимой для проживания. Читать далее...