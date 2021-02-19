Российский рынок недвижимости захватили черные риелторы: Путин пообещал разобраться
Президент России Владимир Путин поручит исследовать проблему мошеннической деятельности с жильем правительственным экспертам, передает РБК.
Президент России Владимир Путин поручит исследовать проблему мошеннической деятельности с жильем правительственным экспертам, передает РБК.
Путин даст поручение правительству разобраться с мошенничествами на рынке жилья — в частности, с проблемой «черных риелторов». Глава государства сообщил об этом на встрече с главами думских фракций 17 февраля. Вопрос был поднят лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. «Так нельзя. По всей стране эти "черные риелторы"», — пожаловался политик президенту.
Путин отметил, что проблема требует дополнительного рассмотрения, работа в этом направлении будет вестись. «Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», — сказал президент РФ.
Риелторская деятельность в России лицензировалась до 2002 года. Сейчас она не регулируется государством, в федеральном законодательстве нет соответствующего определения.