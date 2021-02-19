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  • Российский рынок недвижимости захватили черные риелторы: Путин пообещал разобраться
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Российский рынок недвижимости захватили черные риелторы: Путин пообещал разобраться

Мошенник. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручит исследовать проблему мошеннической деятельности с жильем правительственным экспертам, передает РБК.

Путин даст поручение правительству разобраться с мошенничествами на рынке жилья — в частности, с проблемой «черных риелторов». Глава государства сообщил об этом на встрече с главами думских фракций 17 февраля. Вопрос был поднят лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. «Так нельзя. По всей стране эти "черные риелторы"», — пожаловался политик президенту.

Путин отметил, что проблема требует дополнительного рассмотрения, работа в этом направлении будет вестись. «Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», — сказал президент РФ.

Несколько лет тому назад представители риелторского сообщества призвали отказаться от употребления словосочетания «черный риелтор», поскольку мошенническая деятельность по определению не является риелторской.

Риелторская деятельность в России лицензировалась до 2002 года. Сейчас она не регулируется государством, в федеральном законодательстве нет соответствующего определения. 

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