Водитель скрылся с места ДТП: полиция ищет очевидцев аварии в Мустамяэ

По предварительным данным, ДТП произошло в 9:20 у адреса Лаки, 11б, где в припаркованный у дороги темно-синий автомобиль Saab 9-5 сзади въехал пока что неустановленный автомобиль. Из-за удара Saab въехал в автомобиль Kia Sorento, который стоял напротив него. Ставший причиной аварии водитель скрылся с места ДТП.