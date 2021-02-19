Водитель скрылся с места ДТП: полиция ищет очевидцев аварии в Мустамяэ
Полиция просит помощи очевидцев ДТП, которое произошло сегодня утром, 19 февраля, в столичном районе Мустамяэ.
Полиция просит помощи очевидцев ДТП, которое произошло сегодня утром, 19 февраля, в столичном районе Мустамяэ.
По предварительным данным, ДТП произошло в 9:20 у адреса Лаки, 11б, где в припаркованный у дороги темно-синий автомобиль Saab 9-5 сзади въехал пока что неустановленный автомобиль. Из-за удара Saab въехал в автомобиль Kia Sorento, который стоял напротив него. Ставший причиной аварии водитель скрылся с места ДТП.
Полиция просит всех, кто стал очевидцем ДТП, позвонить на номер 312 3000 (Пн-Пт 9-17) или написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.