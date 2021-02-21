Александр Тавген: «Многие заключенные отказываются от УДО, чтобы не идти в социальные дома»

Предприниматель Александр Тавген, на добровольных началах помогающий бывшим заключенным, рассказал, что не все так радужно, как может показаться со стороны. Многие заключенные отказываются от условно-досрочного освобождения, поскольку в качестве места жительства им предлагают либо религиозную организацию, куда они не хотят идти, либо места в социальных домах, где процветает воровство.

Не работает, по его словам, и социальная помощь, поскольку, например, деньги на одежду там не дают, компенсируют по факту предоставления чека, а чтобы купить ее самостоятельно, чтобы предоставить этот чек, у многих просто нет денег.

Тавген убежден, что вся эта бюрократия и непродуманность заставляют человека вновь совершить преступление и вернуться в тюрьму.