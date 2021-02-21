Александр Тавген: «Многие заключенные отказываются от УДО, чтобы не идти в социальные дома»
В понедельник, 22 февраля, в 20.25, на канале ETV+ в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который посвящен реабилитации бывших заключенных.
В понедельник, 22 февраля, в 20.25, на канале ETV+ в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который посвящен реабилитации бывших заключенных.
Предприниматель Александр Тавген, на добровольных началах помогающий бывшим заключенным, рассказал, что не все так радужно, как может показаться со стороны. Многие заключенные отказываются от условно-досрочного освобождения, поскольку в качестве места жительства им предлагают либо религиозную организацию, куда они не хотят идти, либо места в социальных домах, где процветает воровство.
Не работает, по его словам, и социальная помощь, поскольку, например, деньги на одежду там не дают, компенсируют по факту предоставления чека, а чтобы купить ее самостоятельно, чтобы предоставить этот чек, у многих просто нет денег.
Тавген убежден, что вся эта бюрократия и непродуманность заставляют человека вновь совершить преступление и вернуться в тюрьму.
Но есть же люди, которые находят предлагаемую помощь? Ответ на этот вопросы вы узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 22 февраля, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.