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  • Рихо Террас: заявление министра иностранных дел показывает слабость Эстонии перед Россией
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Рихо Террас: заявление министра иностранных дел показывает слабость Эстонии перед Россией

  • В отношении России не работает политика позитивного действия
  • Россия немедленно пользуется слабыми местами, визит Борреля это доказал
  • Нет надежды на успех, если высылают дипломатов
Рихо Террас. ФОТО: Erik Prozes/Postimees/Scanpix

По мнению министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, первый шаг к ратификации эстонско-российского пограничного договора должна сделать именно наша страна. Министр иностранных дел не следил за тем, что происходило в России последние 20 лет, и ее слова звучат вне контекста, считает депутат Европейского парламента Рихо Террас («Отечество»).

Почему первый шаг нового министра иностранных дел Эстонии должен состоять в том, чтобы преклонить колено перед Россией? Тем более, что министра иностранных дел назначила партия, имеющая договор с Единой Россией. Политика позитивного действия, к которой Эстония стремилась 20 лет назад, - это спетая песня и ее не должно быть в репертуаре нынешнего министра иностранных дел. С тех пор, как Путин пришел к власти, мы видели, что такой подход к России не приносит плодов. 

Ратификация этого соглашения не сводится только лишь к желанию со стороны Эстонии, нужна заинтересованность и со стороны России — они не предпринимали шагов для ратификации и не заявляли о намерениях это сделать. В такой ситуации не очень разумно с нашей стороны настаивать на ратификации. Британский специалист в области межкультурной коммуникации Ричард Д. Льюис описывает в своей книге «Столкновение культур», что россияне видят признак слабости в готовности к компромиссу и сдадутся только в том случае, если другая сторона проявит большую решимость. Другими словами, если мы сами поднимаем эту тему — особенно в ситуации, когда Россия даже не сочла нужными заняться ей — мы показываем себя слабыми. 

Лийметс должна считаться с тем, что Россия постоянно изучает слабые места и пользуется ими. Министру иностранных дел не следует торопиться решать столь деликатный вопрос закрытыми глазами. У нас же свеж в памяти недавний позорный и унизительный фарс в Москве, который продемонстрировала Россия во время визита Верховного Представителя ЕС, когда восторженного оппонента обводят вокруг пальца так, что позже сложно понять, что вообще произошло. Жозеп Боррель, по его собственной оценке, отправился в Россию вести строгий диалог, но в итоге он стал в России жертвой парада пропаганды.

Министру иностранных дел не стоит идти по известному из новейшей истории пути. Эстония имеет большой и детальный опыт отношений с Россией. Возьмем хотя бы нынешнюю дипломатическую ситуацию, когда Эстония и Россия высылают своих дипломатов. Обязательно нынешнему министру иностранных дел следует обратиться за советом к тем, кто 20 лет назад полагал, что с Россией можно выстраивать отношения, проявив позитивную инициативу и доброжелательное отношение. Я считают, что они ответили бы, что такое развитие событий невозможно.

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