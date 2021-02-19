Рихо Террас: заявление министра иностранных дел показывает слабость Эстонии перед Россией

Почему первый шаг нового министра иностранных дел Эстонии должен состоять в том, чтобы преклонить колено перед Россией? Тем более, что министра иностранных дел назначила партия, имеющая договор с Единой Россией. Политика позитивного действия, к которой Эстония стремилась 20 лет назад, - это спетая песня и ее не должно быть в репертуаре нынешнего министра иностранных дел. С тех пор, как Путин пришел к власти, мы видели, что такой подход к России не приносит плодов.

Ратификация этого соглашения не сводится только лишь к желанию со стороны Эстонии, нужна заинтересованность и со стороны России — они не предпринимали шагов для ратификации и не заявляли о намерениях это сделать. В такой ситуации не очень разумно с нашей стороны настаивать на ратификации. Британский специалист в области межкультурной коммуникации Ричард Д. Льюис описывает в своей книге «Столкновение культур», что россияне видят признак слабости в готовности к компромиссу и сдадутся только в том случае, если другая сторона проявит большую решимость. Другими словами, если мы сами поднимаем эту тему — особенно в ситуации, когда Россия даже не сочла нужными заняться ей — мы показываем себя слабыми.

Лийметс должна считаться с тем, что Россия постоянно изучает слабые места и пользуется ими. Министру иностранных дел не следует торопиться решать столь деликатный вопрос закрытыми глазами. У нас же свеж в памяти недавний позорный и унизительный фарс в Москве, который продемонстрировала Россия во время визита Верховного Представителя ЕС, когда восторженного оппонента обводят вокруг пальца так, что позже сложно понять, что вообще произошло. Жозеп Боррель, по его собственной оценке, отправился в Россию вести строгий диалог, но в итоге он стал в России жертвой парада пропаганды.