Рихо Террас: заявление министра иностранных дел показывает слабость Эстонии перед Россией
- В отношении России не работает политика позитивного действия
- Россия немедленно пользуется слабыми местами, визит Борреля это доказал
- Нет надежды на успех, если высылают дипломатов
По мнению министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, первый шаг к ратификации эстонско-российского пограничного договора должна сделать именно наша страна. Министр иностранных дел не следил за тем, что происходило в России последние 20 лет, и ее слова звучат вне контекста, считает депутат Европейского парламента Рихо Террас («Отечество»).